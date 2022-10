Paniek in WZC Rozenberg: opnieuw verdachte ‘suikerval’ gemeld

Zaterdagmorgen kreeg Agentschap Zorg en Gezondheid een melding binnen van het intussen beruchte woonzorgcentrum Rozenberg uit Oostrozebeke. Een 74-jarige bewoner kreeg enkele dagen eerder een zogenaamde suikerval, een hypoglycemie, terwijl hij niet lijdt aan suikerziekte. Opnieuw een verdachte gebeurtenis, die het rusthuis in kwestie kan missen als kiespijn tijdens het onderzoek naar de ‘rusthuismoorden’.

Geen insuline

“Het klopt dat wij die melding hebben binnengekregen en dat deze wordt toegevoegd aan het lopende dossier”, bevestigt woordvoerder Joris Moonens van Zorg en Gezondheid. “Uit het medisch verslag van de CRA bleek meteen dat er geen sprake was van een inspuiting met insuline. Er is dus een andere oorzaak voor de abnormaal lage bloedsuikerwaarde van de bewoner. We zijn alleszins heel tevreden dat er verhoogde waakzaamheid is in het woonzorgcentrum voor dergelijke incidenten.”

“Er werd geen insuline ingespoten, dus moet er een andere oorzaak zijn voor de hypo”

Volgens Het Laatste Nieuws hebben de medewerkers van Rozenberg snel gehandeld. De nodige onderzoeken werden gedaan en het voorval werd gemeld aan het parket. De man zou vorig jaar in maart het slachtoffer geweest zijn van een overdosis insuline, maar toen was hij snel aan de beterhand. Of het nu opnieuw over kwaad opzet gaat, is dus nog niet duidelijk.

Maatregelen

Joris Moonens bevestigt ook dat deze zaak niets veranderd aan de maatregelen die nog tot eind deze maand lopen naar aanleiding van de moordpogingen die eerder de krantenkoppen haalden. WZC Rozenberg mag voorlopig geen nieuwe bewoners aannemen en moet wekelijks rapporteren over het medicatiebeleid. Daarnaast volgt er binnenkort ook nog een controle van de Zorginspectie.