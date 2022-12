OverKop-huizen krijgen versterking: investering van 315.000 euro

Het mentaal welzijn van jongeren staat al even op de agenda van Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits. Nu investeert ze 315.000 euro in de vijf West-Vlaamse OverKop-huizen. De financiële stimulans dient om de werking ervan verder uit te breiden, zodat zij ook de rol van bruggenbouwer tussen lokale jeugdwerkorganisaties en professionele hulpverleners kunnen opnemen. Op die manier kunnen jongeren sneller geholpen worden wanneer het even niet goed gaat.

Verbindende schakel

Een OverKop-huis is een ontmoetingsplek waar jongeren tot 25 jaar laagdrempelig kunnen binnen wandelen en allerlei leuke activiteiten doen wanneer ze daar nood aan hebben, zich even wat minder voelen of op zoek zijn naar een luisterend oor. In onze provincie vind je in Kortrijk, Menen, Ieper, Poperinge en Oostende zo’n OverKop-huis terug. Zij krijgen nu dus elk 105.000 euro extra budget om hun werking uit te breiden.

“Jeugdwerkers staan vaak dicht bij jongeren en kunnen een belangrijke rol spelen in het versterken van hun mentaal welbevinden. Met de OverKop-huizen bouwen we een brug tussen die jeugdwerkers en professionele hulpverlening. Ze kunnen er namelijk terecht voor vragen, advies en vormingen. Door geïntegreerd samen te werken kunnen we jongeren sneller en laagdrempeliger helpen”, aldus Hilde Crevits.

Daarbovenop kent minister Crevits ook een eenmalige projectsubsidie van 20.000 euro toe aan Hogeschool West-VLaanderen (Howest). Meer specifiek aan Peer Support Vlaanderen, een project van Howest dat onderzoekt hoe ‘peer support’ het welbevinden van jongeren kan verbeteren en pesten preventief kan aanpakken. “Peer support is een methode van, voor en door jongeren, waarbij jongeren er zijn voor elkaar, zorgen voor elkaar, elkaar (onder)steunen en naar elkaar luisteren.”

Een op drie

Volgens het kabinet van de minister zit 1 op 3 jongeren niet goed in zijn vel. “Op initiatief van de Ambrassade werkte het agentschap Opgroeien de voorbije maanden samen met tal van partners aan een visietekst rond mentaal welzijn. Een van de conclusies luidde dat jeugdwerk een krachtige rol kan spelen in het versterken van het mentaal welbevinden en het voorkomen van mentale problemen bij jongeren. En dat het zinvol kan zijn op vlak van gezondheidsbevordering en preventie”, klinkt het.