OverKop-huis Oostkust in Zeebrugge biedt luisterend oor aan jongeren, volgen Waregem en Roeselare?

Tijdens de opening van een nieuw Overkop-huis in Zeebrugge, waar jongeren terecht kunnen voor leuke activiteiten of een luisterend oor, kondigde Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) vrijdag aan dat er middelen zijn vrijgemaakt om in 2024 nog 18 bijkomende OverKop-huizen op te starten. De minister ziet mogelijkheden in onder meer Waregem en Roeselare.

Een OverKop-huis is een ontmoetingsplek waar jongeren tot 25 jaar gewoon binnen en buiten kunnen lopen en allerlei leuke activiteiten doen wanneer ze daar nood aan hebben. Ze kunnen er ook terecht als ze zich even wat minder voelen of nood hebben aan een luisterend oor. Je kunt er praten met mensen van het Jongeren Advies Centrum (JAC), Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) of De Sleutel.

Ploegstraat

In het nieuwe OverKop-huis in Zeebrugge, gevestigd in het voormalige Seamen’s house in de Ploegstraat, zijn twee vaste aanspreekpunten aanwezig om de jongeren te verwelkomen en op weg te helpen.

OverKop-huis Oostkust, zoals de nieuwe vestiging heet, richt zich op jongeren uit Brugge, Blankenberge, De Haan, Knokke-Heist, Zuienkerke en Damme. De medewerkers trekken ook naar het nabijgelegen park en doen ook aan ‘vindplaatsgericht’ werk om met jongeren in contact te komen.

Infrastructuursubsidies

De OverKop-huizen worden ondersteund door de eerstelijnszones en het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) en werden drie jaar geleden verankerd in het welzijnsbeleid van de Vlaamse regering.

Vlaams minister van Welzijn Crevits had alvast goed nieuws mee naar Zeebrugge over de OverKop-huizen. “De Vlaamse regering heeft vandaag (vrijdag, red.) nog beslist dat OverKop-huizen in aanmerking komen voor infrastructuursubsidies via VIPA. Dat betekent dat als de huizen willen uitbreiden of verbouwen, er een tegemoetkoming van de Vlaamse overheid kan komen”, aldus Crevits.

Bijkomende OverKop-huizen

“Ten tweede kan ik ook een forse uitbreiding van de OverKOp-huizen aankondigen. In 18 eerstelijnszones waar er vandaag nog geen OverKop-huis is, willen we het komend jaar al een werking opstarten. In totaal wil Vlaanderen zo meer dan 50 OverKop-huizen tellen.” De minister denkt onder meer aan Waregem en Roeselare.

“Via het crisis- en investeringsplan in de jeugdhulp heb ik laten vastleggen dat we voor de OverKop-huizen jaarlijks 3,4 miljoen euro voorzien. Ook federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is overigens enthousiast en engageerde zich om mee te investeren in OverKop.”