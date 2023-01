Oudste inwoner van Kuurne zuster Alice blaast 103 kaarsjes uit

Dinsdag is de oudste inwoner van Kuurne, zuster Alice Quartier, 103 jaar geworden. Zij is meteen een van de vier eeuwelingen die Kuurne rijk is.

Zuster Rosa Alice Quartier verblijft in het woonzorgcentrum Heilige Familie en kreeg onder meer burgemeester Francis Benoit op bezoek om haar te feliciteren met haar verjaardag. “Ik ben geboren op 24 januari 1920 in Kuurne”, vertelt Zuster Rosa, “Ik was de achtste in een rij van elf kinderen en dochter van echte ‘vlasmarchands’ die woonachtig waren in de Bavikhoofsestraat. Ik ben letterlijk opgegroeid tussen het vlas en hielp als jong meisje vaak mee met het verwerken van het vlas aan de cilindermachine. Dat waren echt wel gouden tijden! Twee keer per week bakte ik dertien broden voor het ganse gezin. Het vuur aanmaken, om het brood te bakken, deed ik met gedroogd vlasafval.”

Lerares

“Op mijn 21ste trad ik binnen in het klooster in het Gasthuis van Poperinge. Mijn zus was op dat ogenblik al binnen getreden en twee van mijn broers werden priester. Ik ben enorm dankbaar dat ik vandaag 103 ben geworden. Het doet eveneens deugd om te zien dat heel wat mensen deze bijzondere dag niet waren vergeten.” Zuster Alice werd geboren in het moederhuis van Kuurne. Na haar studies ging ze aan de slag als lerares in de huishoudschool en even later werd ze er directrice.

