Oudste bewoner van Ledegem Lia Debeuckelaere viert haar 103de verjaardag

In het woonzorgcentrum Rustenhove werd donderdagmiddag de 103de verjaardag van Lia Debeuckelaere gevierd. Zij is de oudste bewoner van de gemeente Ledegem

Lia werd geboren op 20 juli 1920 in Staden. Ze komt uit een landbouwersfamilie. Via haar broer Maurits leerde ze haar man Raphael Soenen kennen. Ze stapten op 5 juni 1946 in het huwelijksbootje en openden daarna een kruidenierswinkel in Beselare. Later nam het koppel een hoeve over in Ledegem.

Zes kinderen

Lia en Raphael werden de trotse ouders van zes kinderen. In 1991 overleed Raphael. Lia verhuisde na zijn overlijden naar Beselare. Toen alleen wonen er moeilijk werd, nam ze haar intrek in het woonzorgcentrum in Ledegem.