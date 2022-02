Ouders van Victor (3) vragen steun voor revalidatie: “Wat hij later zal kunnen, weet niemand, maar we willen hem alle kansen geven”

Hun zoontje Victor (3) kan niet rollen, zitten of stappen, als gevolg van een genetische aandoening. Melissa Opsomer en Frederik Everaert uit Harelbeke trekken daarom wekelijks met hem naar een revalidatiecentrum in Antwerpen. Maar de sessies kosten hen handenvol geld. Ze doen met een klein hartje een oproep om hun gezin te steunen. “We vragen echt niet graag hulp, maar we willen nog iets kunnen doen met het gezin”, vertellen ze.

Foxg1 heet de aandoening die vastgesteld werd bij Victor toen hij 4 maanden oud was. “Het betekent jammer genoeg dat Victor zwaar beperkt door het leven moet gaan. Door een onderontwikkeling in zijn hersenen, kan Victor heel weinig: hij kan niet rollen, niet zitten, niet stappen, niet spreken,…”, legt Melissa uit. “Wat hij in de toekomst zal kunnen, dat weet niemand. We kunnen maar op het beste hopen.”

Robots

De ouders van Victor Everaert roepen op om hen een financieel duwtje in de rug te geven. Door een genetische aandoening zijn zijn hersenen onderontwikkeld, en de revalidatieoefeningen die hem helpen bij zijn ontwikkeling kosten stukken van mensen.

Het gezin trekt wekelijks naar een revalidatiecentrum in Antwerpen dat kinderen en volwassenen met een neurologische aandoening behandelt. Melissa, die werkt als onderwijzeres in Athena Drie Hofsteden, neemt Victor elke week mee naar Antwerpen, op haar lesvrije dag. “Daar hebben ze speciale robots die Victor helpen om te leren stappen.”

Deugd van

Het koppel hoopt dat Victor dankzij die robots zich ooit zelfstandig zal kunnen verplaatsen. “Maar sowieso zien we dat hij nu al veel deugd heeft van zijn oefeningen daar. Sinds we naar Antwerpen gaan, probeert hij zichzelf op te trekken, iets wat hij daarvoor nog niet deed. Bovendien heeft de beweging die hij daar krijgt een positieve invloed op veel andere dingen. Het stimuleert zijn hersenen en het helpt bij de ontwikkeling van zijn heupen en zijn spieren,… De beweging in het algemeen is ook goed voor zijn luchtwegen en spijsverteringsstelsel.”

Melissa en Frederik zijn dan ook meer dan overtuigd van het nut van de revalidatie die Victor krijgt in Antwerpen. “Alleen kost het ons heel veel geld. Voor de vier sessies per maand, betalen we volledig uit eigen zak 800 euro.”

Staprekening

Melissa lanceert nu een voorzichtig oproep voor financiële steun. “Ik heb erover getwijfeld of ik dit wel zou doen, want het ligt niet in onze aard om hulp te vragen. Maar nu kunnen we als gezin heel weinig doen, doordat de revalidatie van Victor ons handenvol geld kost. Wie dus sympathie heeft voor Victor en ons gezin een duwtje in de rug wil geven, is meer dan welkom om een centje te storen op Victor zijn staprekening: BE68 1431 1835 2734.”

Intussen ontstaan hier en daar al andere acties om Victor te steunen. “Vrienden en collega’s organiseren kleinschalige zaken om een duit in het zakje te kunnen doen. We zijn hen daar heel dankbaar voor. Zelf echt acties opzetten om dingen te verkopen, lukt ons niet. De combinatie met onze fulltime job en de zorg voor Victor, en ons ander zoontje, Charles (6), die is er ook nog natuurlijk, vraagt al onze tijd…”

