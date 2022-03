Orsiano met downsyndroom is een sterk beertje dat ieders hart beroert

Van zodra Darline Bogaert tijdens haar zwangerschap wist dat haar zoontje het Downsyndroom had, is ze op zoek gegaan naar informatie. Die leidde haar digitaal wereldwijd tot in Zuid-Afrika, bij ouders in dezelfde situatie. “De boodschap die ik kreeg was dat alles wat je kon meegeven aan je kindje, moest proberen te doen”, klinkt Darline (46). “En dat bracht ons de voorbije week in Tel Aviv.”

Zo kwam Darline bij de First Step Method, met als uitgangspunt dat elk kind zijn of haar potentieel kan realiseren aan de hand van een persoonlijk werkproces op maat, waarbij de ouders de belangrijkste partners zijn. Na een reeks online lessen van Shai Silberbusch volgde de kers op de taart met een week intensieve training met Orsiano (2,5 jaar) in het First Step centrum in Tel Aviv.

Haaks tegenover visie artsen

“Ik geloof dat bepaalde zaken met een reden op je pad komen”, stelt Darline. “Na een grondig online assessment van zowel Orsiano als mezelf, kregen we oefeningen en spelvormen met een ‘added value of toegevoegde waarde’.”

“Het vertrekpunt gaat uit van wat en hoe je kind bepaalde zaken doet. Er wordt dan gekeken wat het kind specifiek nodig heeft en hoe je jezelf kan inzetten als het beste speelgoed om het te begeleiden in zijn of haar leer- en groeiproces.”

“De principes stonden haaks tegenover wat mijn artsen me deden geloven. Die legden vooral de nadruk op de beperkingen die gepaard kunnen gaan met dit syndroom. Van bij de geboorte hebben we (Partner Bart (45), broer Jethro (9,5), zus Cielo (8)) Orsiano gezien als een volwaardige persoon met een enorm potentieel en gewoon een extra chromosoom.”

Speelse manier

Darline merkte snel resultaat van de oefeningen en volgde ondertussen een internationale cursus rond babyontwikkeling.

“Alles wat ik leerde, probeerde ik toe te passen op Orsiano via een speelse manier. Ondertussen is hij gewoon dat we samen heel veel doen en als we eens niets doen, komt hij zelf af. Vanuit het gegeven dat bij een persoon met Down de ontwikkeling op een bepaald moment afzwakt of stopt, voel ik wel wat druk om intensief met hem bezig te zijn. Mijn werkpuntje is dus om hem te leren genieten van het niets doen.”

Ontwikkeling

In de zoektocht de voorbije jaren zette Darline in op de motorische, cognitieve ontwikkeling en ook op de taalontwikkeling. “Orsiano is een gelukkig kind dat goed ontwikkelt en via de First Step Method wordt er ingepikt op waar hij nu zit in zijn ontwikkeling”, legt Darline uit.

“Via gebaren ondersteunen we het spreken. Af en toe doen we spelletjes met het gezin, zoals bijvoorbeeld om de beurt eenzelfde klank maken en dan wachten of Orsiano ook die klank maakt. Dit werkt in twee richtingen, dus als hij een klank maakt, herhalen we dit op onze beurt ook.”

“Waarschijnlijk zal Orsiano een bril moeten dragen, omdat hij bijziend is. Ook hiervoor krijgen we oefeningen zoals met een kaars in het donker Orsiano van dicht en van ver de vlam laten volgen. Het is een manier om zijn oogspieren te trainen. Ook zijn kaakspieren worden getraind via een mondstukje.”

Voeding

Eigen aan kinderen met het syndroom van Down is dat hun immuniteit beperkt is en hun lichaam snel overbelast geraakt door suikers, melkproducten, gluten en toegevoegde stoffen.

“Ik ben nu bezig met causopractie, waarbij de energie uitgemeten wordt die belastend is voor zijn systeem. Zo werken vaccins ook anders bij hem, doordat hij in de plaats van een normale semi-permeabele hersen-bloedbarrière een permeabele barrière heeft. Hierdoor gaan schadelijke stoffen rechtstreeks naar de hersenen. Dit kan leiden tot jongdementie of andere aandoeningen.”

“Kinderen met downsyndroom zijn van nature kleiner en compacter, waardoor ze minder voedingsstoffen nodig hebben. Hun overlevingskansen zijn heel groot en mijn leraar zegt ook dat deze kinderen op zich alles kunnen. Als ze het geluk hebben dat er vanaf de geboorte heel wat zaken worden aangeleerd of gestimuleerd, dan komt dat het ontwikkelingsproces zeker ten goede.”

”Er is heel wat wetenschap rond, maar weinig is gebundeld. Mochten de artsen zeggen wat er mis kan gaan en ook zeggen wat er allemaal wél mogelijk is en wat je daarbij kan doen, dan zouden ouders een eerlijke keuze kunnen maken of ze het kindje willen houden of niet.”

“Als ik nu Orsiano bekijk, dan ben ik superblij dat ik niet geluisterd heb naar de dokters. Orsiano brengt ons zoveel. Ik zeg altijd dat hij mijn verrijking is in het leven, hij doet mij de wereld zo anders zien. Ik ben altijd een gedreven persoon en mama geweest en dankzij hem ben ik nu met zinvolle dingen bezig in het leven. Wat ik probeer te doen, is Orsiano zo ver mogelijk te brengen via zijn voeding en de manier waarop we met hem omgaan.”

Mooi project

“Er zijn heel veel zaken die ik meegekregen heb via een aantal cursussen rond voedingsadvies voor zwangere vrouwen, kindercoaching en The First Step Method. Ondertussen is het een passie geworden en wil ik al mijn kennis en ervaringen bundelen om anderen gelukkig samen te laten groeien in een project.”

“Ik weet dat ik alles heel positief laat uitschijnen”, besluit Darline. “We beseffen dat we geluk hebben met hoe Orsiano ontwikkelt. Daarbij is hoe we zelf in het leven staan en omgaan met bepaalde situaties met onze kinderen een deel van hun geluk. Orsiano is een gelukkig, sterk beertje dat ons al heel veel heeft gebracht en ieders hart beroert.”