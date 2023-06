Optocht tegen PFAS in Kortemark: “We blijven strijden voor de gezondheid van de omwonenden”

Na metingen van PFAS in het grondwater op het omstreden stort van Silvamo en een proces-verbaal voor vervuilde lozing bij een naburig bedrijf vond een infoavond plaats in Kortemark. Bezorgde bewoners trokken in stoet naar de infoavond, tegen het stort en met een opmerkelijke oproep.

‘Geen PFAS, neen aan het gifstort.’ Met slogans, gerinkel en getoeter trokken bezorgde burgers maandagavond in stoet door Kortemark. Bestemming: de infoavond over de site Silvamo in OC Kouter. Vertrekpunt: café Den Optimist. “Wij zijn steeds optimistisch, maar sommige info die we nu hebben, zijn niet zo geruststellend. Daarom deze optocht voor het gezond verstand. Het lijkt ons niet logisch dat zo dichtbij bewoning een stortplaats ligt van dit type”, zegt Tim Deweerdt, raadslid van oppositiepartij Content en lid van het actiecomité Leefbaar Groot Kortemark. “Door druk te zetten hopen we een en ander te bereiken, maar het gaat te traag.”

Actie voor bloedstalen

Tijdens de tocht werd gezwaaid met flyers met het opschrift ‘Ken je PFAS-bloedwaarden’. Samen met de beweging Climaxi roepen buurtcomités rond PFAS in Vlaanderen op om bloedstalen af te geven voor analyses.

“We zien dikwijls dat mensen zelf een bloedstaal laten nemen om na te gaan hoe het met hun gezondheid zit”, klinkt het. “Met deze actie willen wij de overheden overhalen om een ander standpunt in te nemen. Wij vinden dat iedereen recht heeft om te weten hoe het met zijn bloedwaarden zit. Bovendien stimuleert een onderzoek de mensen om ernstig rekening te houden met de no regret-maatregelen.”

Bij de bloedafname kan anoniem een vragenlijst ingevuld worden over de eigen situatie. “Eet je groenten uit de tuin, gebruik je putwater… deze algemene en anonieme resultaten koppelen we terug aan de buurt, pers en overheid met de vraag om toch een breder bevolkingsonderzoek te doen voor iedereen in alle no regret-zones.”

De comités zorgen voor dokters, maar de test van 60 euro moet door de deelnemer zelf betaald worden. “Wie het financieel moeilijk heeft, kan wel tegemoetkoming van 50 procent vragen. Om dit te bekostigen rekenen wij op de solidariteit van iedereen.”

De bloedafnames vinden deze week plaats in Kortemark en Kruisem, later zijn er ook nog momenten in Oostende, Ronse en Stabroek.

Doel: bewustwording

“De site in Kortemark en andere verontreinigingshaarden moeten ook hoog op de agenda van hogere overheden, nu focust met vooral op 3M in Zwijndrecht”, vindt Tim. “De bloedafnames en analyses vormen geen wetenschappelijk onderzoek, maar een drukkingsmiddel. Het PFAS-probleem moét serieuzer genomen worden met strengere wetgeving.”

“Ik laat mijn bloed straks zeker analyseren”, belooft Wouter Onraedt, oprichter en voorzitter van Leefbaar Groot Kortemark. “Het doel van onze vzw is bewustwording na de vernieuwing van de vergunning van Silvamo. De infoavond is door de gemeente is dus positief. Nu vechten we nog steeds de vergunning aan. We blijven strijden voor de gezondheid van de omwonenden.” (TP)