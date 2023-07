Opentuindag dit weekend in Waregem ten voordele van Live for Better Days: “Zelfs bezoekers van Noord-Brabant

Dit weekend organiseren Peter Buyle en Carina Marijsse een opentuindag. Een deel van de opbrengst zal worden overhandigd aan vzw Live for Better Days.

Dit weekend stellen juli stellen Peter Buyle en Carine Marijsse hun exotische tuin ‘Kobax Garden’ in de Lindestraat 46 in Waregem open voor het grote publiek. Dat telkens van juli van 10 tot 19 uur. Een deel van de opbrengst gaat naar vzw Live for Better Days.

Van heinde en ver

Dag één van de opentuindag was alvast een schot in de roos. Zelfs bezoekers uit het verre Noord-Brabant (Nederlandse provincie) vonden de weg naar Waregem om te genieten van deze prachtige exotische tuin. Bezoekers uit Lierde, Koksijde, en zelfs Limburg keken vol bewondering naar dit huzarenstukje, het levenswerk van Peter.

“De insteek van deze opentuindagen is tonen dat je met een beperkt budget en mits enig geduld, toch een gezellige zuiderse sfeer kan creëren in de tuin”, vertelt Peter. Er is een uitgebreide agavecollectie (ongeveer 70 soorten, zowel kleine als middelgrote) en een cannaborder met een twintigtal soorten.

Het achterste deel van de tuin bestaat vooral uit palmen en yucca’s in volle grond. Een deel van de opbrengst van de bar gaat naar ‘Live for better days vzw”, een organisatie die geld inzamelt voor onderzoek naar hersentumoren. De organisatie is in het leven geroepen door Ellen Snoeck. Ze overleed op 10 januari van dit jaar na een lange strijd tegen hersenkanker. De diagnose werd vastgesteld in 2014.

“‘Live for better days’ is genoemd naar een nummer van Amerikaanse punkrockband Ignite,” vertelt haar vader Guy Snoeck. “Ellen was een grote muziekfan. Ze was vooral fan van punk en hardcore.”

“In januari 2016 speelde Ignite in de Brielpoort in Deinze. Een vriendin kende een bandlid en ze zouden die avond een nummer aan mij opdragen. Achteraf bedankte ik hen en wisselden we contactgegevens uit. Later vertelde ik frontman Zoli Teglas dat ik kaalgeschoren was voor een operatie en plots postten ze een filmpje waarin hij zich ook kaalschoor.”

“Dit bracht coiffure Leen in Zulte op het idee van ‘Shave for better days’. Mensen konden zich kort laten knippen voor 10 euro en de opbrengst ging naar het goede doel. Hieruit is ‘Live for better days’ echt ontstaan. We hebben sindsdien tal van activiteiten georganiseerd en sinds juni 2017 zijn we een echte vzw geworden en zijn we erkend door het Koning Boudewijnfonds.”

“Het mooie is dat mensen ook eigen activiteiten begonnen te organiseren, zoals deze opentuindag. Onze opbrengst gaat naar het onderzoeksteam van professor Nyns van de VUB, die gespecialiseerd is in hersentumoronderzoek. De totale opbrengst sedert de opstart bedraagt al meer dan 100.000 euro,” aldus Guy Snoeck. (ELD)