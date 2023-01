Opendeurdagen in therapiepraktijk De Schakel in Passendale

De Schakel is een therapiepraktijk in Passendale die kinderen, jongeren, volwassenen, koppels en gezinnen ondersteunt. Met een team van vijf therapeuten hebben ze een ruime expertise. Er is opendeurdag op 21 en 22 januari.

“De naam De Schakel werd gekozen omwille van de ‘verbinding’. Met meerdere schakels vorm je een sterke ketting. Het is onze missie om mensen sterker te maken en om sterker in het leven te staan”, stelt Mathijs Degryse. Hij is de man achter de schermen die zich vooral bezighoudt met de praktische omkadering.

Karen Devriendt (39), psychologisch consulent en bachelor toegepaste psychologie is aanvankelijk alleen gestart met De Schakel in 2019, maar in het nieuwe pand (voormalige KBC Van Passendale) zijn er veel meer mogelijkheden.

“Zo hebben we vier ruimtes ter beschikking en kunnen we multidisciplinair werken. De voorbije maanden hebben we de focus gelegd om een team aan schakels te creëren en zijn psychologisch consulent Melissa Hollevoet (26), algemene studiebegeleider Annelies Roosens (39), psychotherapeut Heleen Degryse (39) en kerntalentencoach Sophie Van Holzaet (32) aan boord gekomen. Wij kunnen zowel kinderen, jongeren, volwassenen, koppels en gezinnen ondersteunen.”

Divers

Volgens Mathijs zijn de noden heel divers. “Enerzijds heb je de diagnostiek rond bijvoorbeeld IQ-bepaling en daarnaast zijn de thema’s uiteenlopend. Denk maar aan kinderen of jongeren met autisme of ADHD, angsten, gebrek aan zelfvertrouwen, depressies, burn-out of relatieproblemen, of ook job- en studiebegeleiding.“

“We merken ook dat mensen meer de stap durven zetten voor hulp. Soms nemen ze zelf het initiatief, maar vaak krijgen ze een duwtje in de rug door bijvoorbeeld dokters, psychiaters, scholen, maar ook vrienden en familie. We proberen de drempel laag te houden. Het is onze bedoeling oprecht te luisteren naar de problemen waar de persoon mee worstelt. We vinden het echt belangrijk dat iedereen zich op zijn gemak voelt in een open en vriendelijke sfeer. We beschouwen gelukkig zijn als een basisrecht en gaan er samen naar op zoek. We willen met Schakel een kader scheppen waarbij je kunt zijn wie je bent, waar ruimte is voor emotie en waar open gepraat kan worden zonder waardeoordeel.”