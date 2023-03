Op vijf weken weer fit: C-Gym geeft startschot van fitnessonderzoek ‘How fit is Belgium’

Het is niet erg goed gesteld met de gezondheid van de gemiddelde Belg. Daar wil de European Fitness Academy met de campagne ‘How Fit is Belgium’ wat aan doen. In verschillende Belgische fitnesscentra werd daar vrijdag het startschot voor gegeven. Zo ook in Nieuwpoort waar schepen voor Sport Bert Gunst de kick-off gaf.

“Veel mensen die onvoldoende bewegen krijgen te maken met gezondheidsklachten”, aldus Bert, die in een vroeger leven turnleraar was. “1,5 miljoen Belgen nemen medicatie tegen cholesterol, 1 miljoen Belgen nemen dagelijks slaappillen en 5 miljoen Belgen hebben overgewicht. Al is er gelukkig ook goed nieuws. Door twee keer per week te fitnessen kan je je gezondheidsachterstand snel terug inhalen, ongeacht je leeftijd. “Wie vijf weken lang twee keer per week sport, zal wel degelijk een verschil merken”, zegt Günther Hermann (70) de oprichter van C-Gym. “Niet enkel wordt daarbij in kaart gebracht hoe fit je bent, je wordt ook onder begeleiding op weg gezet naar een fitter en gezonder leven”.

2000 leden

Bij C-Gym in de Franslaan 95 kan je nog tot eind mei op een laagdrempelige manier komen sporten om te testen hoe fit je bent. Maar ook in Koksijde, want de zaakvoerder heeft twee fitnesszalen aan de kust. Drie jaar geleden startte hij met C-gym in de Jan Frans Willemstraat 2 in Koksijde en vorig najaar in Nieuwpoort-Bad. Fitness is in feite mijn leven maar ook mijn hobby zegt Günther Hermann. Ik had grote fitnesszalen in Waals Brabant met 2.000 leden. We wonen nu op een appartement Koksijde en ik wou een kamer inrichten als fitnessruimte. Maar dat vond mijn vrouw geen goed idee. Deze zalen zijn in feite het verlengde van mijn woonkamer. En ik wil iedereen mee laten genieten.

Medicijnen vervangen

Lichaamsbeweging als medicijn. Uit de resultaten van 2022 bleken personen, die niet voldoen aan de WHO-beweegnorm, op hun veertigste 99 % kans te hebben op minimaal één gezondheidsbedreigende stoornis: overgewicht, slechte cholesterol, hoge bloeddruk, diabetes, slapeloosheid, stress, depressie, rugpijn en artrose. Het is aangetoond dat regelmatige lichaamsbeweging in veel gevallen medicijnen kan vervangen.

Beweeg om beter te leven ! We hebben dit adagium al gehoord, maar in feite weten nog te weinig mensen dat regelmatige lichaamsbeweging kan helpen vele ziekten te voorkomen en de fysieke en mentale omstandigheden te verbeteren.

Tijdens de kick-off gaf Günter alvast een vijfwekenonderzoek aan Nieuwpoorts sportschepen Bert Gunst (CD&V) die vast van plan is om de fitness-sport te ontdekken. Info: www.c-gym.be. (PG)