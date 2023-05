Oostende zet in op acties tegen roken in omgevingen van scholen en sportinfrastructuur

Oostende ondertekende het charter ‘Generatie Rookvrij’ waarbij ze belooft om plaatsen waar veel jongeren komen rookvrij te maken. “We willen dat kinderen opgroeien in een omgeving waar niet gerookt wordt”, klinkt het.

Generatie Rookvrij wil dat ieder kind dat sinds 2019 werd geboren, kan opgroeien in een rookvrije omgeving. Pascale Sibiet, beleidscoördinator gezondheidsbeleid: “We kregen signalen dat er in de omgeving van sportterreinen en schoolomgevingen nog steeds gerookt wordt en dat kinderen daarmee in aanraking komen. Ook vanuit de scholen kregen we signalen.”

Schepen voor Welzijn Natacha Waldmann (Groen): “Het ondertekenen van het charter betekent dat we zoveel mogelijk acties ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving. Zien roken, doet roken en dus willen we ook volwassenen aanspreken om niet in het bijzijn van kinderen te roken. We zullen sensibiliseren in school- en stationsomgeving, maar ook op evenementen.”

Campagne en opleiding

Vanaf 1 juli rolt de stad de campagne uit en ook de stadsmedewerkers krijgen een opleiding zodat ze mensen kunnen aanspreken. Jeugdscheen Bart Plasschaert (CD&V): “Aan De Grote Post en de Mister V-arena staan de peukenzuilen vlakbij de ingang. Dat betekent dus dat jongeren doorheen een walm van rook moeten. Dat willen we veranderen. Op het terrein zal dat zichtbaar worden door dat die rookzones verder van de ingangen verwijderd worden.”