Oostende voert rookverbod in op speelpleinen: “Kinderen moeten rookvrij kunnen opgroeien”

In het kader van het charter ‘Generatie Rookvrij’ voert stad Oostende nu ook een algemeen rookverbod in op speelpleinen. Het gaat om een 70-tal locaties in totaal. De stad wil er zo mee voor zorgen dat kinderen kunnen opgroeien in een rookvrije omgeving.

In mei ondertekende stad Oostende het charter Generatie Rookvrij. De ambitie is om rookgedrag te doen minderen of zelfs helemaal te doen verdwijnen de komende generaties. In dat kader besliste de stad om meer dan 70 plaatsen – waar vooral kinderen en jongeren komen – rookvrij te maken, hierdoor krijgt Oostende het label Generatie Rookvrij.

Naast de sensibiliseringscampagne rond roken in bijzijn van kinderen aan de schoolpoort, aan sportinfrastructuur en op de evenementen georganiseerd door de stad, kiest Oostende er nu ook voor een rookverbod in te voeren op speelpleinen.

Straal van vier meter

“We hebben er bewust voor gekozen om ook een stap verder te gaan. We zijn een van de weinige steden die dit doen. Het belangrijkste blijft om mensen bewust te maken van de impact die ze hebben, maar als dat niet werkt, dan gaan we over tot handhaving”, zegt schepen Natacha Waldmann (Groen)

Concreet wordt het verbod opgenomen in de aanpassingen aan de stedelijke verordening betreffende orde en veiligheid die ter goedkeuring wordt voorgelegd op de gemeenteraad van maandag. Concreet zal het verboden zijn om te roken of te vapen in een straal van vier meter rond de speeltoestellen.

Overgangsfase

Inbreuken op deze bepaling kunnen bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie van maximaal 250 euro voor meerderjarige overtreders en maximaal 175 euro voor minderjarige overtreders die de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt. De stad voert het rookverbod deze zomer in. Er zal in eerste instantie gewerkt worden met een overgangsfase waarin mensen nog geen boetes zullen krijgen maar wel gesensibiliseerd en geïnformeerd zullen worden. Na die fase start de effectieve handhaving.

“Het doel van beide acties is om kinderen te laten opgroeien in een omgeving waar niet wordt gerookt en zo preventief (e-)sigarettenverslaving tegen te gaan. Het is bewezen dat in landen waar rookvrije wetgeving goed wordt toegepast, de blootstelling aan tweedehandsrook daalt met 80 tot 90 procent. Wettelijke rookverboden zijn dus effectieve strategieën om (mee)roken te verminderen”, zegt Waldmann nog.

“Deze maatregelen vormen de bouwstenen voor een gezonde toekomst van de komende generaties. Een toekomst waarin gezondheid en welzijn voorop staan”, vult schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert aan.