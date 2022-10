Oostende geeft startschot voor 10-daagse van de geestelijke gezondheidszorg

In Oostende werd maandag het startschot gegeven voor de 10-daagse van de geestelijke gezondheidszorg. Ter hoogte van het station stond een reizende gevoelsmuur waar mensen hun eigen button konden maken waarop hun gevoel van de dag af te lezen stond. De gevoelsmuur verplaatst zich de hele week naar andere locaties in de stad.

Uit een gezondheidsenquête van Sciensano blijkt dat het aantal volwassen dat ongelukkig is met hun leven, de laatste jaren sterk toegenomen is van 14 procent in oktober tot 34 procent in december. Het cijfer is met 37 procent het hoogst bij jongeren tussen 18 en 29 jaar.

Van 1 tot 10 oktober is er de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. “In het debat over mentaal welzijn wordt vaak gefocust op de kwetsbaarheid die mensen tonen”, zegt schepen van Welzijn, Natacha Waldmann (Groen). Even belangrijk is echter om de klemtoon te leggen op wat mensen helpt wanneer ze het moeilijk hebben.”

Om dat te doen werkt de stad met een gevoelsmuur. Tussen 3 en 10 oktober zal de reizende installatie onder begeleiding van diverse welzijnsactoren neerstrijken in de stad. Het startschot werd maandagmorgen gegeven in het station van Oostende. Mensen konden er een button maken met het gevoel die ze op dat moment hebben. “Het valt op dat heel veel mensen energiek kiezen en dat op maandagmorgen”, aldus Waldmann.

De hele week staan er ook nog andere activiteiten op het programma. Alle info vind je op www.oostende.be/10-daagse.