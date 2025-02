Ook rokers zijn niet te spreken over nakend rookverbod op terrassen: “Gaan ze ons echt alles afnemen”

In het nieuwe regeerakkoord staan ook de plannen om roken te verbieden op horecaterrassen, dat valt al niet in goede aarde bij West-Vlaamse horeca. Op de dinsdagmarkt in Roeselare spraken we enkele rokers aan en hun reacties liegen er niet om. En daarbij is minister Frank Vandenbroucke vaak kop van Jut. “Ze leggen het caféleven zo ook plat”, klinkt het. “En gaan ze ons echt alles afnemen”, klinkt het verderop het terras.

Niet iedereen is even happig op een foto, maar verbaal gaan de decibels de hoogte in als het rookverbod op terrassen voorschotelen. “Waarom voorzien ze de cafés niet van een rode of groene bol. Om een onderscheid te maken tussen horecazaken waar je wel en niet mag roken”, oppert één van de marktgangers. Aan het tafeltje ernaast is het meteen koekenbak. Dirk Tanghe zit er te genieten van een sigaretje. “Wij komen iedere week naar de markt in Roeselare. Zelf zijn we met pensioen, maar we houden ons café Boldershof in Veldegem nog open voor onze klanten. Een echt volkscafé met eerder een ouder publiek, geen jonge gasten. Maar de mensen komen er genieten, van een babbeltje, een pintje en een sigaretje en om te zeveren. Roken kunnen ze bij ons achteraan, een terras hebben we niet echt. Maar dat is toch alweer de zoveelste maatregel in al die jaren waarmee ze de cafébazen het leven zuur maken. En ook de rokers zelf natuurlijk.”

“Ik begon te roken toen ik 13,5 jaar oud was, een pakje sigaretten kostte toen 6,25 frank…” (Dirk Tanghe)

Samen met zijn echtgenote Marleen Verduyn ziet hij het met lede ogen aan. “Kijk rond ons, een vol terras. Wat als er niet meer gerookt mag worden. Ze zitten aan de centen van de patron hier.” ‘Buur’ Kris Gilgemijn beaamt. “En straks mogen we allicht ook niet meer op andere openbare plaatsen roken, waar moet je dan gaan staan? En men moet ook meer asbakken voorzien in de winkelstraten, vind ik.”

Dirk rookt ook al heel lang. “Ik ben 75 jaar, dus van voor jij geboren was”, riposteert hij op onze vraag. “Ik was 13,5 jaar oud. Als wees ben ik op mijn 13 jaar al gaan werken, bij een bakker. In die tijd kost een pakje sigaretten 6,25 frank (0,15 euro, red.), een brood kostte ook nauwelijks geld en de kroppen sla gaven ze weg. Ik ben ook altijd blijven roken, maar makkelijk maken ze het ons niet.”

Youri Huyghebaert en Karlien Deceuninck genietend van een aperitiefje en in het geval van Karlien ook van een sigaretje. © stefaan beel

Karlien Deceuinck is kapster in Roeselare. “En op dinsdag ben ik gesloten, dus kan ik naar de markt komen.” Net voor etenstijd geniet ze met haar man Youri Huyghebaert van een aperitiefje. Als we ons even bij zetten schuift ze haar asbak met brandende sigaret ook op. “Op restaurant heb ik er totaal geen probleem mee dat er niet gerookt mag worden, dat is logisch. Maar op een terras in open lucht… Wat ga je straks moeten doen, je drankje alleen laten als je wil gaan roken? Ik rook al van mijn 16de, mijn man rookt niet. Maar gezellig is anders als je voortdurend je plaats zou moeten verlaten.”