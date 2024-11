Ooit stond hier een ziekenhuis, vandaag is het het hoofdgebouw van de Christelijke Mutualiteit: “Inspelen op noden en behoeften van onze leden”

Vrijdag werd het nieuwe CM-kantoor in Oostende plechtig geopend en dus verlaat de Christelijke Mutualiteit haar hoofdgebouw in de Ieperstraat na heel wat jaren. “Alle facetten van CM Gezondheidsfonds komen samen onder één dak”, zegt directeur Netwerk in West-Vlaanderen An Casteleyn.

De CM had al langer nood aan een nieuw kantoorgebouw voor haar huisvesting. De gebouwen in de Ieperstraat waren dan ook verouderd. Jaren vond de CM er haar onderkomen. Heel wat Oostendenaars liepen er het gebouw dan ook binnen en weer buiten. Daar komt nu een einde aan, want de CM heeft nieuwe kantoren betrokken in de Nieuwpoortsesteenweg op een iconische locatie.

Groene long

Op die plaats stond immers het Sint-Jozefziekenhuis. Ooit gesticht in 1948 door het Verbond der Christelijke Mutualiteiten. In 1999 fusioneerde het ziekenhuis met het AZ Damiaan en dertien jaar later verhuisden zo’n vijfhonderd patiënten naar de Gouwelozestraat. Sindsdien stonden de gebouwen leeg.

Na jaren van leegstand werden de gebouwen van het oude ziekenhuis in 2021 afgebroken en werd de hele site omgebouwd tot een groene long van meer dan 10.000 vierkante meter, een nieuw gebouw voor de CM en 185 woongelegenheden. Alleen de oude parkeertoren werd behouden. Daar kunnen op vandaag nog steeds 243 auto’s parkeren. De site is volledig autovrij en er is ruimte voor 450 fietsen. Zo wil men het fietsen op de locatie maximaal stimuleren.

Alles in één gebouw

De eerste bewoners van de site namen in 2022 al hun intrek. Op de oplevering van het nieuwe CM-gebouw was het wat langer wachten. Het nieuwe hoofdkantoor voor de CM werd vrijdag plechtig geopend. “We willen met dit nieuwe hoofdkantoor een positieve impact hebben op de gemeenschap in Oostende”, klinkt het bij An Casteleyn. “We willen zo inspelen op de noden en de behoeften van onze leden – informeren, samenkomen, samen beleven – door alles samen te brengen in een gebouw.”

Zo zijn er flexibele werkplekken voor de medewerkers, servicezones waar de leden terechtkunnen bij consulenten en maatschappelijk werkers, en ruimtes voor de vrijwilligers van de CM, en de organisaties Samana en Okra.