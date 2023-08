Ooigemnaar Frédéric Depypere doneert voor 200ste keer bloed en plasma: “Hier red je mensenlevens mee”

Frédéric Depypere doneerde vorige week voor de 200ste keer bloed en plasma. Op 16 en 25 augustus kan je in Wielsbeke terecht voor een bloeddonatie. “Tijdens de zomermaanden staat de bloedvoorraad onder druk”, klinkt het.

67 bloed-en 133 plasmadonaties, dat is het resultaat van 20 jaar doneren van Ooigemnaar Frédéric Depypere. “Ik herinner mij nog de eerste keer toen ik als bio-ingenieurstudent in Gent onder de actie ‘bloedserieus’ mij voor het eerst aanmeldde om te doneren”, vertelt Frédéric, ondertussen al 15 jaar vrijwilliger bij het Rode Kruis. “Daarna volgde al snel de eerste keer in mijn gemeente Wielsbeke. Sindsdien bleef ik op regelmatige basis doneren. Vier keer per jaar bloed en om de paar weken plasma.”

“Ik denk dat de eerste stap zetten misschien wel de moeilijkste is. Daarna blijven mensen komen eenmaal ze ontdekken dan alles heel goed meevalt. De eerste stap is een vragenlijstje invullen en langs bij de dokter gaan waar de afname plaats vindt. De kwaliteit en de veiligheid zijn natuurlijk heel belangrijk, die worden dan ook zorgvuldig gecontroleerd. Er worden geen risico’s genomen.”

Moeilijke periode

“De vakantieperiode is traditioneel een lastige periode op de bloedvoorraad op pijl te houden”, gaat Frédéric verder. “Mensen zijn op reis of zijn het geweest naar een bestemming waardoor ze geweigerd worden. Ze kunnen in aanraking geweest zijn met een bepaalde mug waardoor doneren even niet kan.”

“Ik heb al 20 keer mijn eigen bloedinhoud gedoneerd aan een halve liter per keer, goed voor 115 liter”

“Bloed geven kan slechts vier keer op een jaar omdat er voldoende tijd moet zijn voor herstel, al ben je op twee dagen terug op krachten. Je helpt niet alleen mensen, het is ook goed voor je eigen gezondheid. Het risico op sterfte verkleint sterk omdat je uw lichaam stimuleert om opnieuw bloed aan te maken. Bloed geven kan vanaf 18 jaar tot je 65ste wanneer je voor het eerst gaat. Ben je voor je 65ste al geweest, dan kan dit uiteraard op nog oudere leeftijd ook nog.”

Plasma doneren

“We proberen ook plasma doneren te stimuleren. Dit is in principe even hard nodig maar is minder gekend en kan om de twee weken. Dit gebeurt bijvoorbeeld in Kortrijk. Daarom organiseren we ‘plasmaritten’ vanuit Wielsbeke om de drempel kleiner te houden. Op die manier motiveerden we al heel wat mensen.”

“200 donaties brengt ook enkele cijfers met zich mee. Zo heb ik al 20 keer mijn eigen bloedinhoud gedoneerd aan een halve liter per keer, goed voor 115 liter.”

“Op woensdag 16 augustus kunnen de mensen terecht in Den Aert in Sint-Baafs-Vijve en op vrijdag 25 augustus in OC Hernieuwenburg in Wielsbeke. Iedereen is van harte welkom. Een bedje reserveren is wel nodig. Dit kan op http://donorportaal.rodekruis.be of het gratis nummer 080077700.