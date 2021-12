Oogarts Sophie Callewaert opent praktijk in Groenestraat

In de voormalige huisartsenpraktijk van Herwig Vlaminck en Beatrijs Bossier in de Groenestraat heeft oogarts Sophie Callewaert haar intrek genomen. Al is dat voorlopig, want de arts bouwt een gloednieuwe praktijk met operatiekwartier in de Sint-Laurentiusstraat in Zedelgem.

Sophie Callewaert (35) groeide op in Zedelgem als dochter van Rony Callewaert en Anne Marie Plaetevoet, die in de Burgemeester Jos Lievensstraat wonen. Sophie is getrouwd met Tom Wetzels, een Nederlander en studiegenoot die ze leerde kennen op de universiteitsbanken in Leuven. Ze hebben ondertussen drie kinderen: Isabelle (6), Charlotte (5) en Alexander (8). Het gezin woont in Sint-Andries. “Tot 2018 woonden we in Nederland. Na mijn studies geneeskunde aan de KU Leuven trok ik namelijk voor mijn specialisatie tot oogarts (8 jaar) naar het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Een goeie drie jaar geleden zijn mijn vier Nederlanders (lach) en ik teruggekeerd naar mijn roots”, opent dokter Callewaert het gesprek. Ze wist al op jonge leeftijd wat haar roeping was. “Ik zat in de lagere school en ik wist al dat ik oogarts wou worden later. Dat was dankzij mijn eigen oogarts. Een sympathieke mens die mij beter kon laten zien. Ik was daarvan enorm onder de indruk. Ik vond hem een genie!”

Tijd voor kinderen

Eens terug in Vlaanderen, ging Sophie aan de slag in het AZ Damiaan. Zopas startte ze een eigen privépraktijk. “Mijn man werkt als orthopedisch chirurg in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Drie kinderen, twee drukke jobs, wachtdiensten,… Dat alles combineren was geen ideale situatie. Vorig jaar met Kerstmis hebben we dan beslist dat een van ons beide meer thuis zou zijn voor de kinderen. Dankzij mijn eigen praktijk, kan ik nu meer tijd vrijmaken voor onze kinderen.”

Operatiekwartier

De oogarts heeft haar praktijk in de Groenestraat, in de voormalige huisartsenpraktijk van dokters Beatrijs Bossier en Herwig Vlaminck. “Dat is een voorlopige oplossing voor twee jaar. Het plan is dat ik naast de Colruyt in de Sint-Laurentiusstraat een praktijk bouw mét operatiekwartier. Mijn grootouders woonden er, de naam Cesar Plaetevoet voormalig koster zal wel een belletje doen rinkelen bij heel wat Zedelgemnaars”, knipoogt Sophie.

www.oogarts-zedelgem.be