Onrust over asbest in de voormalige centrale garage van Brugge

Personeelsleden van de voormalige centrale garage van de Stad Brugge contacteerden anoniem de partij Groen om hun ongerustheid uit te drukken over mogelijke gezondheidsproblemen door de aanwezigheid van asbest in dat gebouw, gelegen in de Peter Benoitlaan in Sint-Andries. Gemeenteraadslid Andries Neirynck (Groen) legde hierover het stadsbestuur het vuur aan de schenen tijdens de gemeenteraad van dinsdagavond. Milieuschepen Minou Esquenet (CD&V) kondigde de sloop van de centrale garage aan.

“De aanwezigheid van asbest werd door Stad Brugge al in 2016 vastgesteld maar toch bleef het gebouw nog jarenlang in gebruik ondanks mogelijke blootstelling en de slechte bouwkundige toestand van het pand”, zegt Andries Neirynck (Groen). “Zo werden er in het gebouw, dat de voorbije jarendienst deed als loods, ernstige stabiliteitsproblemen vastgesteld. Pas eind oktober werd dit gebouw na een controle door een extern bedrijf gesloten en vergrendeld. En pas dan werd het personeel op de hoogte gebracht van de toestand.”

Ongezond

“De bezorgdheid van het (voormalig) personeel in dat gebouw is natuurlijk niet onterecht. Het inademen van asbestvezels kan op termijn leiden tot ernstige gezondheidsproblemen zoals long- en buikvlieskanker”, vervolgt het groene gemeenteraadslid.

“Vaak treden de gevolgen pas jarenlang na de blootstelling ervan op. Het is dan ook onverantwoord dat stad Brugge deze situatie niet onmiddellijk na de vaststelling heeft aangepakt en het personeel op een onverantwoorde manier aan dergelijk risico’s heeft blootgesteld.”

“Zo vernemen we dat de mensen die er werkten zonder bescherming met bezems, vuilblik en handborstels de garage opveegden terwijl er mogelijks asbestvezels aanwezig waren. Helemaal hallucinant is dat het personeel in oktober pas op de hoogte werd gesteld via een inderhaast bijeengeroepen vergadering en werd meegedeeld dat ze zich geen zorgen hoeven te maken, omdat de verzekering al werd ingelicht…”, hekelt Andries Neirynck.

Strooizout

Deze loods werd de voorbije jaren gebruikt als afhaalpunt voor strooizout waardoor volgens het oppositieraadslid mogelijks ook burgers aan de risico’s van vervuiling met asbest werden blootgesteld: “En verder diende deze plek als stockageruimte voor materialen en voertuigen van de groendienst. Ook hier werden onnodige risico’s genomen, gezien de slechte staat waarin het gebouw verkeert.”

“Deze situatie is onaanvaardbaar. Hoe zal het gebouw gesaneerd zal worden en hoe zal het stadsbestuur de medische screening van het betrokken personeel zal aanpakken?”, aldus Andries Neirynck.

Niet transparant

Ook raadsledens Yves Buyse (VB) en Geert Van Tieghem (N-VA) eisten om duidelijkheid in dit dossier. “De communicatie vanuit de Stad aan de werknemers was de voorbije jaren niet transparant en niet volledig”, stelt Geert Van Tieghem, die wees op de bezorgdheid en de onrust bij heel wat stadsmedewerkers, die destijds tewerkgesteld waren in deze centrale garage.”

“Waarom de garage niet vroeger afgebroken werd, is niet duidelijk. De problematiek is al jaren bekend en toch zijn er tot 26 oktober 2023 blijvend mensen tewerkgesteld. Het gaat in casu om de volksgezondheid van onze mensen!”

Onwaarheden

Volgens milieuschepen Minou Esquenet (CD&V) doen heel wat onwaarheden de ronde over dit dossier: “De centrale garage volgen we al jaren met veel zorg op. Het gebouw is al sinds het begin van deze legislatuur en zorgenkind. Zoals zovele andere gebouwen bestaat het hellend dak uit golfplaten van asbestcement. Het gaat om hecht gebonden asbest.”

“Het gebouw is sinds 2017 opgenomen in de asbestinventaris, jaarlijks is er een visuele inspectie. Zoals de codex over het welzijn op het werk voorschrijft. Daarnaast zijn er luchtmetingen, die waren elk jaar negatief. Voorts werden in 2019 en 2020 vijf kleefstalen genomen van het stof in de loods. Op één plaats, rond één toestel werd er in 2019 asbest in het stof aangetroffen. Die plek werd meteen gesaneerd door een gespecialiseerde firma.”

Sloop

“Omdat die positieve meting zich herhaalde in 2020 hebben we beslist om de centrale garage niet meer als werkplek te gebruiken. Het personeel verhuisde naar een andere loods. Sindsdien is de centrale garage enkel nog een opslagplaats”, aldus milieuschepen, die een stabiliteitsstudie en een saneringsstudie besteld heeft: “Dit gebouw is palliatief, het is niet meer te genezen. De centrale garage wordt gecontroleerd gesloopt.

Personeelschepen Pieter Marechal (CD&V) voegde er nog aan toe: “Ik heb begrip voor de bezorgdheid, maar er is hier geen sprake van een doofpotoperatie. Ons bestuur heeft kordaat gehandeld, we hebben altijd de gezondheid van ons personeel als prioritair gesteld. Daarom hebben we bovenop de wettelijk verplichte controles extra stalen genomen, rekening houdend met het advies van experten.”

Misverstanden

“Er zijn jammer genoeg misverstanden ontstaan, we hebben nochtans goed gecommuniceerd naar onze medewerkers. Arbeidsgeneesheer en arbeidsinspectie werden betrokken. Op basis van de stofstalen en op basis van het onderzoek van de experten blijkt dat er slechts een zeer beperkte blootstelling aan asbest was vanaf 2020.”

“De lockdown maatregelen zijn toegelicht aan het personeel. De medische consensus is dat er enkel een vermelding moest komen in het medisch dossier van de werknemers in de stedelijke garage. Een screening is niet nodig, het risico op de ontwikkeling van kanker is groter bij een screening dan bij de blootstelling. Er was nooit sprake van acuut gevaar.”