Omikron doet twee colleges sluiten: “Onwerkbaar, onhoudbaar”

Het nieuwe schooljaar is nog maar pas van start gegaan of de coronaduivel toont reeds zijn klauwen. In Komen-Waasten besloten zowel het College de la Lys en het College Saint Henri de deuren te sluiten. “Onwerkbaar, onhoudbaar”, klinkt het bijna in koor.

De omikronvariant slaat wild om zich heen en ook in de grensgemeente kent hij weinig tot geen genade.

Uitval leerkrachten

Nog voor de heropstart na de kerstvakantie kreeg het prestigieuze Collège de la Lys te kampen met een ongeziene uitval van leerkrachten. Niet minder dan 16 mensen werden positief getest en moesten dan ook in quarantaine.

Vandaag werd uiteindelijk besloten om alle afdelingen van het instituut te sluiten en over te schakelen op afstandsonderwijs, dit tot minstens 25 januari.

Een op de vijf internaatgasten

Bij het Collège Saint Henri klonk eenzelfde verhaal. “6% van onze leerlingen testte positief en meer dan 20% van onze internaatgasten werden ook door omikron getroffen”, klonk het in hun mededeling.

“Dit cijfer komt bovenop de leerkrachten en leerlingen die al in quarantaine zaten. Godzijdank is er amper sprake van symptomen maar toch is het voor onze school onwerkbaar en onhoudbaar geworden.”

Geen opvang leerlingen

Met onmiddellijke ingang worden de secundaire campussen en het internaat gesloten en blijven ze dicht tot minstens 24 januari.

“Op die dag zullen we de situatie opnieuw evalueren. Alle ouders en leerlingen kregen ondertussen al de nodige communicatie en helaas kunnen we ook niet instaan voor de opvang van de leerlingen.”