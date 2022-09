Olivier verzorgt als tweede verpleegkundige daklozen op straat

In Kortrijk is sinds maart het project “Van Straat naar Zorg” gestart, een samenwerking tussen De Brug en Wit-Gele Kruis. Straatverpleegkundige Kimberly Catry (39) trekt sindsdien de straat op om mensen zonder een woning te verzorgen. Door hun levensomstandigheid komt goede gezondheid vaak op de tweede plaats met infecties en chronische ziekten tot gevolg.

“De eerste prioriteit van daklozen is een dak boven hun hoofd en een volle maag. Het is een goede zaak dat straatverpleegkundigen kunnen instaan voor de zorg. Ik word geconfronteerd met verschillende medische problemen, maar het zijn niet enkel fysieke kwaaltjes, soms hebben mensen gewoon eens nood aan een babbel”, vertelt Kimberly.

Tegen half april breidde het project uit naar heel Zuid-West-Vlaanderen en sinds begin augustus krijgt Kimberly versterking van collega Olivier Dehaemers (40). Hij werkte twee jaar op de afdeling Verslaafdenzorg in Beernem en 18 jaar in het ziekenhuis van Blankenberge en Knokke-Heist, waarvan de laatste drie jaar op de psychiatrische afdeling. Daarnaast was hij zes maanden tewerkgesteld als verpleger in de gevangenis van Brugge voor hij zijn weg naar Kortrijk vond als parttime straatverpleegkundige. Je vindt hem vaak op straat, in parken of ontmoetings- en buurthuizen waar veel kwetsbare mensen aanwezig zijn. Op maandag-, dinsdag- en donderdagnamiddag is Olivier aanwezig in het Inloopcentrum van het CAW in de Tuighuisstraat. Kwetsbare mensen kunnen daar even tot rust komen en verzorgd worden. “We merken dat de daklozenproblematiek toch wel een stukje toeneemt. De stijgende kost van leven draagt daar natuurlijk aan bij. Het gaat niet alleen om mensen die in de marginaliteit verzeild geraakt zijn, maar ook mensen die door tegenslagen zoals een faillissement of een verbroken relatie opeens op straat belanden”, vertelt Olivier. Mensen die om financiële of andere redenen geen bezoek kunnen brengen aan de huisarts of een ziekenhuis kunnen bij hem terecht voor medische hulp, van voet- en wondverzorging tot toedienen van inspuitingen.

“Op andere momenten ga ik die mensen effectief opzoeken bij bijvoorbeeld de stationsbuurt of het Astridpark. Een deel van de hulp die ik aanbied is ook psychosociale ondersteuning. Veel van hen voelen zich verstoten door de maatschappij. De meeste daklozen staan vrij positief ten opzichte van de aangeboden zorg. In het begin had ik daar wel wat schrik voor omdat je ook niet altijd op het eerste zicht kan zien of iemand hulp wenst of nodig heeft. Ik probeer het met fluwelen handschoenen aan te pakken en stel mezelf ook niet voor als ‘verantwoordelijke voor daklozenzorg’ omdat dat voor sommige mensen nogal confronterend is”, vertelt Olivier.

Zeker in de winter zullen meer mensen ondersteuning nodig hebben daarom roept Olivier op om als burger ook alert en attent te zijn voor mensen die buiten het sociale vangnet vallen. “We leven jammer genoeg in een redelijk individualistische samenleving. Ik denk daarom dat het belangrijk is om meer op elkaar af te stappen en te vragen of alles ok is. Dat betekent niet per se iets aanbieden, een luisterend oor kan al heel veel oplossen. Afhankelijk van de noden kan je hen dan doorverwijzen naar de bevoegde instantie”, besluit Olivier.

Ken je iemand die medische hulp nodig heeft? Dan kan je Olivier contacteren op 0477/42.78.97.