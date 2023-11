Olivier organiseert benefiet ten voordele van vzw Stop Darmkanker nadat ie de ziekte zelf overwon

Olivier Withouck werd er in mei 50. Feest? Jazeker, maar ook een reality check, want op datzelfde moment ontving hij een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek Dikke Darmkanker. Op basis van de uitslag was verder onderzoek aangewezen en een coloscopie en operatie volgden. “Voor mij liep het gelukkig goed af, maar met een benefietactie op de Roeselaarse kerstmarkt, wil ik mensen sensibiliseren om de test te doen!”

Olivier Withouck woont in Antwerpen, maar is afkomstig uit Roeselare. Hij heeft nog steeds heel wat kennissen en vrienden in onze stad en twijfelde dan ook geen seconde om een benefietactie op het getouw te zetten tijdens de kerstmarkt.

“In mei werd ik 50 jaar en kreeg ik een uitnodiging in de bus voor het darmkankeronderzoek. Ik kende de test via mijn broer en twijfelde dan ook geen seconde om die te doen. Ik voelde me goed en had nergens last van, dus het ongeloof was groot toen ik enkele weken later een brief kreeg dat verder onderzoek aangewezen was.”

Het gevolg was een rist doktersbezoeken, een coloscopie en uiteindelijk ook een operatie. “Eén poliep werd verder onderzocht, maar die bleek gelukkig goedaardig te zijn. Voor mij liep het dus goed af. Er zijn geen verdere gevolgen, behalve dan dat ik er sindsdien een iets gezondere levensstijl op nahoud”, lacht hij. “Had ik de test niet gedaan, dan kon het er anders uitzien, want darmkanker is een traag evoluerende ziekte en als je pijn krijgt, is het vaak al te laat.”

Meer testen nodig

Dr. Luc Colemont is de bezieler van de vzw Stop Darmkanker. Hij is een graaggeziene gast in televisieprogramma’s en doorkruist binnen- en buitenland met lezingen om mensen te sensibiliseren. “In 2021 deed 52,1% van de Roeselarenaars de stoelgangtest”, vertelt hij. “Dat ligt pal op het Vlaamse gemiddelde. Niet zo slecht dus, maar bij de leeftijdsgroep van 50 – 54 jaar zakt dat al naar 43,1% en dat is verontrustend! Deze actieve, gezonde 50-plussers zitten in de fleur van hun leven en zijn met veel bezig, behalve met vroegtijdige darmkanker. Ik snap dat, maar dankzij de test kunnen we er vroeg bij zijn en veel ellende besparen.”

Veel mensen zijn, ten onrechte, bang om de test te doen. Olivier: “De stoelgangtest houdt echt niets in. Je stuurt een staal van je ontlasting op en enkele dagen later krijg je per post de resultaten. Als verder onderzoek nodig is, volgt dan een coloscopie en ook daarover gaan de wildste verhalen rond. Ja, het drankje dat je vooraf moet drinken, smaakt vies, maar de operatie zelf duurt slechts 15 minuten en eerlijk gezegd, ik vind dat peanuts als je weet dat je daarmee je leven kan redden!”

Geld inzamelen

En dat is de reden waarom Olivier een benefietactie is opgestart. “De actie is tweeledig”, verduidelijkt hij. “Enerzijds verkopen we op de kerstmarkt lekkere hapjes en drankjes en gadgets van vzw Stop Darmkkanker en anderzijds wil ik de aanwezigen ook inlichten over het belang van de test en de vooroordelen wegnemen.”

Op zondag 17 december staat de Zuidstraat in het teken van de goede doelen en samen met enkele vrienden en collega’s van zijn bedrijf Secure Code Warrior kan je ook Olivier daar terugvinden. “Elk jaar organiseren we met het bedrijf een tweetal acties voor het goede doel”, weet hij.

“Ik wil mensen aansporen om de stoelgangtest te doen”

“De organisaties waarvoor we actie ondernemen, zijn heel uiteenlopend en dit jaar kozen we dus vzw Stop Darmkanker. Ik ga zelf achter het fornuis staan om wat lekkers uit m’n hoed te toveren”, lacht hij. “Dokter Colemont liet me weten dat alles mag, maar met mate, dus dat komt zeker in orde!” Naast de inzamelactie wil Oliver inzetten op bewustmaking.

Bewustmaking

“Waarom doen mensen die eenvoudige test niet? Waar zijn ze bang voor? Ik wil iedereen laten weten dat het niets inhoudt en dat je er vooral veel ellende mee kan besparen. Ik was er op tijd bij dankzij de test en ik wil ook anderen overtuigen van het belang ervan!”

Dokter Colemont kan niet aanwezig zijn op de benefiet, maar hij steunt de actie wel. “Ik kwam al vaak naar Roeselare voor verschillende lezingen en heb ook goede contacten met Roularta en Knack Volleybal. Ik weet uit ervaring dat de West-Vlamingen gulle gevers zijn, dus ik verwacht veel van deze benefiet”, lacht hij.

“Getuigenis als die van Olivier heeft veel meer impact dan mijn woorden”

“Wij leerden Olivier kennen toen hij zijn neergepende verhaal had doorgestuurd naar ons. We waren omver geblazen door zijn filmisch geschreven getuigenis en door zijn motivatie om mensen te sensibiliseren. Weet je, ik geef wekelijks meerdere lezingen over het belang van preventie en de stoelgangtest, maar een getuigenis als die van Olivier heeft zo veel meer impact dan mijn woorden.” Olivier mag nu dan heel strijdvaardig klinken, toch kwam de diagnose ook bij hem aan als een mokerslag.

Ver van je bed-show

“In het begin denk je dat het een ver-van-je-bed-show is. Pas als je voor de maagdarmspecialist zit en hoort dat het ernstig is, slaat de stress je om het hart. Eenmaal thuis begin je dan op te zoeken op dr. Google en word je geconfronteerd met de meest erge verhalen en complicaties…”

Gelukkig werd Olivier goed opgevangen door de verpleegkundigen en artsen van AZ Delta. “Ik ben hen heel dankbaar en net die dankbaarheid wil ik inzetten om andere mensen in te lichten.”

Dr. Luc Colemont doet tot slot nog een oproep: “De grote boodschap van onze vzw is ‘Doe.de.test’, maar ik verander onze leuze nu graag in ‘Ga.naar.Olivier’!”