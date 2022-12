Obesitaskliniek Tielt lanceert app om patiënten beter te begeleiden

De obesitaskliniek van het Sint-Andriesziekenhuis lanceert een gloednieuwe app voor zijn patiënten. De app, genaamd Maela, begeleidt de patiënt doorheen het volledige zorgtraject. Dat biedt heel wat voordelen, waaronder steeds up-to-date informatie rond de status van het traject en de mogelijkheid tot chatten met het obesitasteam.

Maela, ontwikkeld in samenwerking met de firma Medtronic, werd in de eerste plaats gelanceerd om de zorgrelatie met de patiënt te versterken. Dr. Mehrdad Biglari, abdominaal chirurg: “De app zorgt ervoor dat de patiënt op elk tijdstip en op eender welke locatie zijn eigen zorgtraject in beeld kan brengen. Zowel voor, tijdens als na de behandeling krijgt de patiënt informatie op het juiste moment. Tegelijk worden patiënten ook gestimuleerd en begeleid via de app om hun levensstijl aan te passen.”

Groter veiligheidsgevoel

Een van de grote voordelen voor de patiënt is dat hij zich veiliger voelt dankzij de app. De patiënt heeft alle informatie steeds bij de hand, er is een luik met FAQ’s en dankzij de chatfunctie is er altijd iemand van het multidisciplinaire team bereikbaar. Patiënten geven aan dat ze gerustgesteld zijn omdat ze goed geïnformeerd en goed voorbereid zijn op hun volledige zorgtraject. Verder zorgt de app er ook voor dat patiënten beter voor zichzelf zorgen omdat ze zich meer ‘meester’ voelen van hun eigen zorgtraject.

“Obesitas is een behandeling op lange termijn, dankzij de app staat het team dichter bij de patiënten en kan hen zo nauwer opvolgen doorheen het zorgtraject”, aldus Dr. Biglari. “Deze nauwe samenwerking tussen patiënt en zorgverlener is cruciaal om het gewenste einddoel te bereiken. We zijn verheugd dat de app hier nu ook aan bijdraagt. Zo evolueren we bovendien mee met de digitale vernieuwingen om de taal van de patiënt te spreken.”