NRG Fitness opent 21ste club in Elindus Arena

Op vrijdag 7 oktober opende NRG Fitness op een feestelijke manier de deuren van de nieuwe sportclub in de Elindus Arena.

Het wordt de 21ste vestiging van de snel groeiende all-infitnessketen. In de ruimte waar voordien Oxygen Fitness gevestigd was, staan sinds vorige week gloednieuwe sporttoestellen te blinken. NRG Fitness nam de club in de Elindus Arena, aan de kant van de stadionvijvers, een tijdje geleden over. Begin oktober sloten de medewerkers een weekje de deuren om het interieur volledig te vernieuwen en de zaal opnieuw in te richten. “Naast heel moderne cardiotoestellen en een free weight zone, bieden we ook live groepslessen en op maat gemaakte trainingsschema’s aan”, vertelt coach Matisse Verbauwhede, die samen met manager Tobias Mariën het nieuwe gezicht wordt van NRG Fitness Waregem.

Full bodyscan

“Er werd ook een functionele zone ingericht. Onze klanten kunnen genieten van de NRG Health Corner en een gezellige bar en lounge. De primeur is onze full bodyscan. Dat toestel meet bijna alles: van mineralen, vetpercentage en spiermassa tot de ongelijkheid tussen bijvoorbeeld uw linker- en rechterbeen.” NRG Fitness is op weekdagen doorlopend open van 8 tot 22 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen is de club geopend van 9 tot 16 uur. Op Kerstmis en Nieuwjaar blijft de sportzaak dicht. (LV)