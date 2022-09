Nog groter dan vroeger: Nieuwe BH aan het gemeentehuis van Komen-Waasten

4 meter lang en 2 meter hoog. Wie dezer dagen door het centrum van Komen-Waasten trekt kan er onmogelijk naast kijken. Een gigantische roze BH prijkt er aan de gevel van het gemeentehuis. Het bijzondere kledingstuk moet de aandacht vestigen op de gevaren van borstkanker tijdens de Roze Oktober actie.

Flink uit de kluiten gewassen lingerie? In Komen was het de afgelopen jaren gemeengoed geworden. Onder impuls van Patricia Poupaert, ambassadrice voor de Roze Oktober actie, was de grensgemeente al jaar en dag een voortrekker in het bewust maken van de impact die borstkanker kan hebben. “In het grootste geheim hebben we dit jaar een compleet nieuw exemplaar gemaakt, nog groter dan vorige jaren”, lacht de kwieke dame. “De BH werd gehaakt en gebreid en we kozen bewust voor deze enorme afmetingen. Enkel op die manier stoppen de mensen om er naar te kijken en op die manier komt onze boodschap meteen binnen.”

Borstkanker wordt in België jaarlijks vastgesteld bij meer dan 10.000 mensen en haalt het leven van zowel de patiënten als hun omgeving overhoop. “Ik heb zelf jaren geleden ook de diagnose gekregen en toen was het onderwerp een absoluut taboe”, sluit Patricia af. “Ik ben dan ook meer dan tevreden dat we borstkanker uit die sfeer van stilzwijgen hebben kunnen halen. Wanneer we erover durven spreken, dan kunnen we het ook veel sneller opsporen en efficiënter gaan behandelen waardoor levens worden gered.”

De grote BH blijft nog tot eind oktober aan de gevel van het gemeentehuis hangen.