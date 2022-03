Nog 67 coronapatiënten in Brugse ziekenhuizen

“We hebben lessen getrokken uit de pandemie. Nu zijn we voorbereid en er zijn aanpassingen doorgevoerd in de bouwplannen van ons nieuw woonzorgcentrum in de Sint-Pietersmolenwijk in Brugge: de afdelingen worden gecompartimenteerd in kleinere units”, zegt Mintus-voorzitter Pablo Annys.

378 bewoners uit de zeven Brugse woonzorgcentra van Mintus stierven sinds maart 2020, nadat een covid diagnose vastgesteld werd. Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende nam de voorbije twee jaar 2.033 coronapatiënten op, waarvan 1.438 op de Brugse campus. 223 patiënten werden van andere verzorgingstehuizen overgenomen, negen uit de Brugse gevangenis.

Covidpatiënten

In maart 2022 is corona nog altijd niet weg. Er liggen nog 38 covidpatiënten in het AZ Sint-Jan Brugge, van wie zeven op Intensieve Zorgen. Ook in het AZ Sint-Lucas woedt corona nog, want daar liggen momenteel 29 covidpatiënten, van wie twee op Intensieve Zorgen.

In de zeven Brugse woonzorgcentra van Mintus waren vooral de maanden maart en april 2020 tragisch. “We noteerden toen een zware oversterfte door covid: 44 overlijdens meer dan andere jaren in die twee maanden”, zegt Mintus-voorzitter Pablo Annys. Drie Mintus woonzorgcentra worden vandaag opnieuw geconfronteerd met een uitbraak: 46 bewoners hebben positief getest.

“Gelukkig vertonen de meeste patiënten geen of beperkte symptomen”, stekt Pablo Annys. “Hun besmettingen werden vastgesteld door testen na een hoogrisicocontact met een bewoner die wel symptomen vertoonde. Dit doet bij velen vragen rijzen over de teststrategie. Moeten we nog wel zo ruim testen na een hoogrisicocontact? De isolatie is voor de positieve bewoners veel meer nefast voor hun gezondheid dan de beperkte symptomen.”

Covid heeft ook grote druk gelegd op de personeelsleden van de woonzorgcentra en het AZ Sint-Jan: “In de eerste golven, toen corona nog ernstige ziekte en overlijdens meebracht, merkten we een grote weerbaarheid bij veel medewerkers. Er heerste een samenhorigheidsgevoel, iedereen sprong voor elkaar in de bres. In de woonzorgcentra konden we een beroep doen op medewerkers van de dienstencentra.”

“In de recentere golven was er minder angst om besmet te worden of bewoners te besmetten. Maar de personeelsuitval was groter door de grotere overdraagbaarheid van de omikron-variant. In het vierde kwartaal van 2021 was meer dan 10 procent van ons personeel met ziekteverzuim. Gecombineerd met de grote krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel zorgde dit voor grote fysieke druk en morele stress. Om het hoofd te bieden aan de personeelsuitval werd toen een tijdelijk opnamestop doorgevoerd. Gedurende de hele periode hebben we ingezet op psychologische steun”, aldus Pablo Annys.

Mintus krijgt binnenkort versterking van negen Indische verpleegkundigen, die al in hun vaderland Nederlands geleerd hebben. De structurele krapte op de arbeidsmarkt noopt Mintus om buitenlandse arbeidsmigratie op te starten.

Welke lessen heeft Mintus getrokken uit de pandemie? Pablo Annys: “De overheid heeft veel kritiek gekregen: ze was niet voorbereid, er was geen strategische voorraad aan beschermingsmiddelen, er was geen coördinatie tussen de beleidsniveaus. Deze crisis is een leerproces geweest, al moet je wel de vraag durven te stellen hoe je je als overheid én als woonzorgcentrum kan voorbereiden op het ondenkbare.”

Nieuw centrum

“De hygiënemaatregelen zijn aangescherpt, er zijn strategische voorraden beschermingsmateriaal aangelegd en de draaiboeken liggen klaar voor een volgende epidemie. Je moet je gebouw fysiek kunnen compartimenteren om de verspreiding van het virus tot een zone te beperken. Daarom hebben wij aanpassingen doorgevoerd in de plannen voor ons nieuw woonzorgcentrum in de Sint-Pietersmolenwijk: we compartimenteren de afdelingen in kleinere units.” (SVK)