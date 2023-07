Nieuwe woon-zorgcampus Jacky Maes in Bredene officieel geopend

Vijf jaar na de symbolische eerstesteenlegging is vrijdag 30 juni de nieuwe woon-zorgcampus Jacky Maes in de Duinenstraat in Bredene officieel geopend door Vlaams minister van welzijn Hilde Crevits. De nieuwe campus is al een tijdje volledig afgewerkt en operationeel.

“We zijn bijzonder trots op deze fantastische woon-zorgcampus, die alles wat vanuit het gemeentebestuur rond ouderenzorg en sociale dienstverlening wordt georganiseerd op een locatie samenbrengt. Het project is een immense en kwaliteitsvolle investering in de ouderenzorg in onze gemeente”, gaf burgemeester Steve Vandenberghe te kennen.

Het project vertegenwoordigt de grootste investering ooit in Bredene en kostte 27 miljoen euro. Daarvan werd ongeveer 1 miljoen euro gesubsidieerd door de Vlaamse overheid voor de realisatie van het dienstencentrum en het dagverzorgingscentrum.

Woon-zorgcentrum, dagverzorgingscentrum, lokaal dienstencentrum

De realisatie van de nieuwe woon-zorgcampus, afbraak van het oude gebouw en de omgevingswerken namen ongeveer vier jaar in beslag. “Het nieuwe gebouw is er gekomen op de plaats van het oude woon-zorgcentrum. Naast het optrekken van een nieuw gebouw moesten we dus ook rekening houden met de afbraak van het oude”, liet schepen van sociale zaken Daisy Hoste optekenen.

“Maar in het nieuwe woon-zorgcentrum zijn er wel veel meer faciliteiten voorhanden. Zo is er een lokaal dienstencentrum, waar talloze activiteiten worden georganiseerd en waar ook een buurtrestaurant is gevestigd. Senioren uit Bredene kunnen er genieten van kwaliteitsvolle maaltijden.

Er is ook een dagverzorgingscentrum, waar senioren die thuis wonen van een aangename dagbesteding en zorg kunnen genieten. In het centrum voor kortverblijf kun je ook tijdelijk in het WZC verblijven. En uiteraard is er een nieuw woon-zorgcentrum, voorzien van alle comfort, met mooie kamers en diverse leefruimtes.

Het nieuwe WZC in cijfers

In het nieuwe woonzorgcentrum zijn 160 mensen gehuisvest. Er zijn 152 personeelsleden, die dag en nacht instaan voor de goede zorgen van de bewoners. Jaarlijks worden 109.200 maaltijden bereid en 7.500 liter soep gemaakt.

Wie was Jacky Maes?

De nieuwe woonzorgcampus is genoemd naar Jacky Maes, die overleed in 2014. Als OCMW-voorzitter en schepen was hij de bezieler van het nieuwe WZC. Als lokaal politicus was hij sedert 1973 gemeenteraadslid, schepen en later ook OCMW-voorzitter. Hij nam afscheid van de politiek in 2012. Onder zijn impuls kwam er een sterke sociale dienstverlening met bijzondere aandacht voor laagdrempeligheid en de zwakkeren in de samenleving.

Naast de oprichting van een gemeentelijke sociale dienst werden de sociale voorzieningen in Bredene gemoderniseerd met onder meer het Sociaal Huis en serviceflatcomplex Duinenzichterf. “Maar het uiteindelijke doel waarvoor hij zich sterk engageerde was de bouw en oprichting van dit nieuw, modern woon-zorgcentrum”, aldus nog burgemeester Steve Vandenberghe.

(MM)