Nieuwe peukencampagne in Brugge mikt op hardleerse rokers

Tijdens ‘De grote lenteschoonmaak’ ging in Brugge dit jaar extra aandacht naar peukenvervuiling. “Deze kleine fractie zorgt immers voor de grootste vervuiling en heel wat ergernis bij Bruggelingen”, weet schepen van Preventie Mathijs Goderis.

Er werden 17 grote opruimacties georganiseerd en daarnaast waren er ook 25 individuele peukenacties. “De peuken werden apart verzameld en in kaart gebracht. Het is nu net op de in kaart gebrachte locaties dat we verder zullen sensibiliseren. Ondertussen werden er al 25.000 peuken verzameld.” Na ‘De grote lenteschoonmaak’ gaat het peukenverhaal verder. “Met een nieuwe campagne willen we de roker uitnodigen om de peuk niet op de grond te gooien, maar in de speciale peukenuitsparing van onze stadvuilnisbakken te deponeren of gebruik te maken van de peukenbuidel.”

Nieuwe campagnebeelden

De Preventiedienst heeft nieuwe campagnebeelden uitgewerkt op verschillende dragers. “Drie diverse boodschappen zullen ingezet worden op overlastlocaties van peukenvervuiling: ‘De peuk erin, Brugge is geen asbak’, ‘Waar in Brugge je ook gaat, gooi je peuken niet op straat’ en ‘Peukenvrij van strand tot rei’. Via het implementeren van een eerste peukentegel – een raster in de grond waar je peuken in kan deponeren – besteden we extra aandacht aan de overlast van sigarettenpeuken op de grond. De zaakvoerder van De Coulissen stapte mee in een samenwerking om de tegel voor zijn zaak te plaatsen. Bij een positieve evaluatie worden er verdere pistes verkend om deze tegels te gaan implementeren bij geïnteresseerde zaken”, klinkt het.

“Festivals en evenementen kunnen gebruik maken van onze nadarbanners of een digitaal beeld om te projecteren. Daarnaast worden peukenbuidels gericht bedeeld en is er een airtube in de vorm van een sigaret om de boodschap extra te visualiseren.”

137 GAS-boetes

“We hopen met deze brede campagne de hardleerse rokers te bereiken. Vorig jaar werden 137 GAS-boetes uitgedeeld voor het wegwerpen van peuken op straat. Hieruit blijkt toch wel dat bepaalde burgers nood hebben aan een herhaling van die boodschap. Ook onze gemeenschapswachten zullen de rokers blijven aanspreken. Ook de GAS-vaststellers en politie kunnen op terrein ook onmiddellijk beboeten bij het niet naleven van de verordening op het rein houden van het openbaar terrein”, aldus nog schepen Mathijs.

Je kan je peukenbuidel afhalen in de Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6, Brugge. (CGRA)