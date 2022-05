Nieuwe interventiewagens voor redders aan zee voorgesteld

Dankzij een partnerschap met Ford en de garage Unicars kunnen de redders aan zee ook dit seizoen opnieuw gebruik maken van 11 interventiewagens voor hun dagelijkse strand- en reddingstaken. Dinsdag werden de wagens in ontvangst genomen aan het Sint-Laureinsstrand van Westende en dit in bijzijn van de hoofdredders.

De Ford Rangers werden geleverd op het hoofdkantoor van IKWV, dat gevestigd is in de Calidris in Westende en dit in bijzijn van de hoofdredders. “Ook dit jaar kozen we opnieuw voor de 4X4-terreinwagens van het type Ford Ranger”, zegt secretaris An Beun. “Vorige zomer hebben de wagens zich al bewezen en we zijn ervan overtuigd dat ze ons ook dit jaar niet zullen teleurstellen. We zijn dus met heel veel plezier op het aanbod van garage Unicars ingegaan.”

Tien Rangers worden voornamelijk ingezet als interventiewagen in elke kustgemeente, een elfde wagen wordt gebruikt door het secretariaat en zorgt onder meer voor een vlotte toelevering van het reddersmateriaal. De Rangers kregen dit jaar bovendien een aangepaste bestickering: de inspiratie hiervoor werd gehaald uit het Battenburgpatroon. Dit is een patroon van gekleurde blokken met hoge zichtbaarheid dat voornamelijk gebruikt wordt om voertuigen van hulpverleningsdiensten aan te duiden. De reddingsdienst koos voor een rood/geel combinatie, dit in lijn met de internationale kleuren van de lifeguards.

Nog geen prioritair voertuig

IKWV hoopt met deze ingreep nog meer het professioneel karakter van de redders aan zee in de verf te zetten. Het is immers van cruciaal belang dat de interventievoertuigen snel ter plaatse kunnen komen om tijdig hulp te verlenen. In dat kader hoopt ze binnenkort ook toestemming te krijgen om prioritair te mogen rijden indien de situatie dat vereist. Vanaf vandaag kan u dus in elke kustgemeente het voertuig van de reddingsdienst spotten! Er valt niet naast te kijken.

“De nieuwe Ford Ranger is ontworpen om harder en efficiënter te werken. De pick-up beschikt over een reeks krachtige, nieuwe motoren die zijn ontworpen om het maximum uit elke druppel brandstof te halen. Ze zijn gekoppeld aan een geavanceerde nieuwe transmissie die zich naadloos aanpast aan veranderende omstandigheden en terreinen. De Ranger is uitermate geschikt voor het zware werk op onze stranden en is speciaal gebouwd om de klus te klaren”, aldus Thomas Vermeersch, CEO van Unicars.

De Vlaamse kust behoort tot één van de veiligste van Europa. De interventiecijfers van de redders aan zee liegen er niet om. Tijdens het zomerseizoen staan zo’n 1400 redders in voor de bewaking van ongeveer 34 km strand en dat via 82 reddersposten. Vorige zomer kwamen de kustredders bijna 400 keer tussen aan zee. (PG)