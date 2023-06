Nieuwe Club Fizik zet Oostkampenaars aan tot gezonde levensstijl

Vrijdag 16 juni openen Eszter Vanderhaeghe (29) en Frederik Stroo (31) Club Fizik in de Dalevijverstraat in Oostkamp. In deze nutrition club kan je terecht voor persoonlijke voedingsbegeleiding.

Aan de hand van heel wat voedingsinzichten en hun eigen ervaring, helpen Aszter en Frederik je op weg naar jouw persoonlijk doel. Dit kan zijn afslanken, gezonde spiermassa verwerven of aanleren van een gezonde levensstijl.

Ervaring delen

“Ik heb persoonlijk ondervonden wat het met een mens doet als je niet goed in je vel zit. Ik heb dan op een jaar tijd grote stappen in mijn levensstijl gezet en voel me nu ook veel beter”, zegt Eszter, die van opleiding leerkracht secondair onderwijs is en mama van twee zoontjes Miles (2,5) en Matthew (3 maanden).

“Ik wilde mijn ervaringen met anderen delen. Het is mooi meegenomen dat ik nu de tijd kan nemen om mensen die naar ons komen beter te leren kennen en hen kan begeleiden naar een gezondere levensstijl.”

Meer dan alleen voeding

In haar passie wordt ze bijgestaan door haar echtgenoot die bediende is bij Joris Ide maar ook mede-eigenaar is van het crossfit center in Oostende. Hij neemt vooral het sportieve luik van Club Fizik op zich.

“Bij Club Fizik gaat het om veel meer dan voeding, we proberen ook de mensen weer mentaal in balans te brengen, levensgewoonten aan te passen en een gezonde levensstijl bij te brengen. We werken zeer persoonlijk en geven hen telkens hun voedingsschema mee tot aan de volgende afspraak”, zegt Eszter. “We voeren bij een eerste gesprek ook een welzijnsevaluatie met bijhorende bodyscan uit. Deze is gemakkelijk te boeken via de sociale media van Club Fizik. (GST)