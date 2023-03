Nieuw wetenschappelijk innovatiepark wil voor link zorgen tussen voeding en gezondheid

Woensdag 1 maart werd het Food Innovation Park in Roeselare geopend door POM West-Vlaanderen, VIVES en Flanders’ FOOD onder het goedkeurende oog van de stad Roeselare. De focus van de nieuwe wetenschappelijke innovatiepark zal liggen op het stimuleren van de link tussen voeding en gezondheid. Op termijn komt er naar de R&D-pijler ook een incubatiewerking en huisvesting voor bedrijven.

Het gloednieuwe innovatiepark is gelegen op de hoek van de Oostnieuwkerksesteenweg en de rijksweg en tegenover Agrotopia. De keuze voor Roeselare is niet onlogisch, de stad is ook het centrum van de voedingsindustrie in onze provincie. Met VIVES is hier ook een speler op het onderwijsveld aanwezig.

Duizend vierkante meter onderzoeksruimte

In het wetenschapspark wordt resoluut de keuze gemaakt om voeding aan gezondheid te linken. “Door onder meer de vergrijzing is er een groeiende vraag van voeding op maat”, aldus Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen. “Om kwaliteitsvolle en betaalbare producten te ontwikkelen, is samenwerking tussen de voedings-, zorg- en gezondheidssector essentieel. Met het Food Innovation Park slaan we een brug tussen deze sectoren en brengen we expertise samen. We richten het gebouw in als een open innovatiestructuur. Het onderzoek gebeurt onder de leiding van de deskundigen van VIVES, de aanwezige apparatuur staat ter beschikking van alle bedrijven, kennisinstellingen en zorg- en gezondheidsactoren die er een beroep op willen doen.”

Het onderzoeksgebouw telt twee verdiepingen en in totaal duizend vierkante meter aan onderzoeksruimte met daarin onder meer een hypermoderne keuken en een industriële microgolfoven. De testinfrastructuur richt zich op het bereiden, koelen, bewaren en heropwarmen van maaltijden en maaltijdcomponenten, onder andere in de zorgkeukens. “We gaan bijvoorbeeld na wat de impact is van verschillende bereidingswijzen van broccoli op kleur, textuur en voedingswaarde,” stipt Jean de Bethune aan.

Nieuwe microgolftechnologie

Het is Flanders’ Food die de regie in handen zal krijgen. Flanders’ FOOD is de speerpuntcluster en het innovatieplatform voor de Vlaamse agrovoedingsindustrie. “Samen met VIVES gebruiken we de Micro Wave Pilot in het innovatiepark voor academisch onderzoek en testen met nieuwe microgolftechnieken”, verduidelijkt Jan Vander Stichele, voorzitter van Flanders’ FOOD. “Bedrijven en instellingen kunnen ter plaatse met onderzoekers onder meer pasteuriseren, voorgaren, voorbakken en regenereren. Ook onderzoek naar de voedselveiligheid behoort tot de mogelijkheden. Bedrijven krijgen hier de kans om op kleine schaal innovatieve testen uit te voeren en worden begeleid door experten. Bedoeling is om de FR&D-hall (Food Reseach & Development-hall) uit te breiden met nieuwe testapparatuur op maat van voedingsbedrijven, cateraars, zorgactoren…”

Ook gloednieuwe labo’s van VIVES vinden onderdak in dit gebouw. “We beschikken over een smaaklabo, acht smaakhokjes voor smaakpanels, een nutritioneel en microbieel labo. Bedrijven en andere kennispartners kunnen hier terecht voor allerlei analyse gericht op de fysicochemische kenmerken, houdbaarheid en ziekteverwerkers in voeding. Ook de analyse van de voedingswaarde kan hier gebeuren”, aldus Joris Hindryckx, algemeen directeur van VIVES. “Daarnaast is er ook een fitnessruimte met consultatieruimtes gericht op onderzoek naar onder andere de rol van voeding op lichaamssamenstelling en gezondheidsparameters.”

Verhuizing Fabrieken van de Toekomst

De opening van het eerste gebouw van Food Innovation Park is nog maar het begin. De komend jaren zal POM West-Vlaanderen samen met heel wat partners het wetenschapspark rond voeding en gezondheid verder uitbouwen. “We hebben al een erfpacht genomen op de gebouwen van Syntra West hiernaast, daar kunnen we op termijn uitbreiden”, aldus Jean de Bethune. De ambitie is om onderzoeks- en innovatiegerichte activiteiten op internationaal niveau verder uit te bouwen. Ook de werking van Fabrieken van de Toekomst van POM West-Vlaanderen’ verhuist van het Huis van de Voeding naar het Food Innovation Park.