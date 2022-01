Nieuw ontwerpplan van Vandenbroucke voor publiek in cultuursector stuit andermaal op onbegrip

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft vanmiddag tijdens een ongeveer twee uur durend virtueel overleg met vertegenwoordigers van de culturele sector een eerste versie van een nieuw plan voor publiek bij evenementen gepresenteerd, zo is vernomen bij het kabinet van de minister.

Het plan, dat is uitgewerkt in samenwerking met het coronacommissariaat, moet ervoor zorgen dat er in deze aanslepende coronatijden meer voorspelbaarheid komt voor de culturele sector en organisatoren van andere binnen- en buitenevenementen. Vandenbroucke wil daarover verder overleg met de sector en binnen de politiek. Er is sprake dat het plan zou kunnen worden gepresenteerd op het tweede overlegcomité van midden januari.

Over de inhoud wordt nog niet veel prijsgegeven, maar globaal zou het gaan om de vastlegging van drempels voor de aanwezigheid van publiek. Daarbij zou rekening worden gehouden met allerhande factoren, zoals de epidemiologische situatie en de druk op de ziekenhuizen, maar bijvoorbeeld ook met de status van het publiek (zittend of staand) en met de specifieke kenmerken van de zalen en andere plaatsen waar culturele evenementen plaatsvinden.

Opnieuw beroep aangetekend

“We vragen dat het professionalisme van de sector wordt erkend”, zei voorzitter Pierre-Alain Breeveld van de Fédération de la Culture Indépendante (FCI) na afloop van het overleg. Hij dringt aan op proportionele maatregelen. “We begrijpen niet goed waarom er maximaal 200 mensen toegelaten worden, of het nu gaat om een zaal met een capaciteit van 250 mensen of één van 16.000 plaatsen. Dat heeft niet enkel vanuit gezondheidsoogpunt geen zin, maar ook niet vanuit economisch oogpunt voor de ondernemers die wij zijn.”

Op 22 december had het Overlegcomité met het oog op de snel oprukkende omikronvariant van het coronavirus beslist om alle culturele binnenactiviteiten te verbieden, maar die beslissing werd op 28 december neergesabeld door de Raad van State. Het Overlegcomité besloot dan terug te grijpen naar de voorwaarden die op 3 december waren vastgelegd: enkel zitplaatsen, met mondmasker, het gebruik van Covid Safe Ticket vanaf 50 bezoekers, en maximaal 200 bezoekers. Daartegen hebben negen verzoekers uit de culturele sector opnieuw beroep ingediend bij de Raad van State. Het beroep wordt vrijdagochtend bepleit.