Nierpatiënten AZ Delta krijgen herbruikbare draagtas als kerstgeschenk

340 nierpatiënten die wekelijks in AZ Delta in Roeselare behandeld worden, krijgen via de Vriendenkring van de Nierpatiënten Roeselare allemaal een herbruikbare draagtas als kerstgeschenk. Dit handig cadeau kwam tot stand dankzij de coöperatieve Cera en de Tieltse Perskring.

Met 340 patiënten die er wekelijks over de vloer komen is de dialyseafdeling van AZ Delta in Rumbeke de grootste van Vlaanderen. Patiënten brengen altijd een en ander mee van thuis. Vanuit de Vriendenkring van de Nierpatiënten kwam dan ook het idee om hen een herbruikbaar draagtas te schenken. De Vriendenkring kwam in contact met de Tieltse Perskring. Die diende een aanvraag tot financiële ondersteuning in bij de vennootschap Cera.

De aanvraag werd goedgekeurd waardoor uiteindelijk 700 herbruikbare vilten draagtassen geschonken konden worden aan de Vriendenkring. De eerste nierpatiënten kregen die zak, gevuld met een kerstkaartje en een fles wijn, op tweede kerstdag overhandigd.