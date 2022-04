Nicola Dejaeghere uit Gullegem gaat met zijn robot op zoek naar bloeddonoren

Nicola Dejaeghere (33) uit de Bissegemstraat in Gullegem haalt na twee jaar stilte nog eens zijn robot Piep van stal. Ze trekken in het weekend van 29 en 30 april en op 1 mei samen naar de Maker Faire van comedian Henk Rijckaert in Gent om er promotie te voeren voor plasmadonatie. “Het Rode Kruis wil 17.000 nieuwe donoren aantrekken en daar willen wij graag bij helpen”, zegt Nicola.

De Gullegemse treinbestuurder kreeg terecht een plek in de Maker Faire, een groot doe-het-zelf festival. Hij is een handige harry en haalde in 2018 al het nieuws toen hij met een zelfgebouwd vlot voor de Warmste Week van StuBru over de Leie van Kortrijk naar Wachtebeke voer. Dit om aandacht te vragen voor de immuunstoornis van zijn dochter Franne – ondertussen zes – die veel plasma nodig heeft. Het maakte hem meteen tot Krak van Wevelgem.

Robot Piep

Een jaar later reed hij zo goed als België rond op een zitmaaier om aandacht voor de problematiek te vragen. “Ik had hierbij een robot mee die mensen opriep om plasmadonor te worden. Ik noemde hem Piep, wat staat voor Plasma Informatie Educatie Platform. Ik kreeg heel wat positieve reacties, vooral van kinderen”, getuigt Nicola. Het leverde hem in 2020 een nominatie voor de eerste Belgische Maker Faire op. Toen bleek dat het festival door corona niet kon doorgaan, besliste hij Piep om te bouwen tot een robot die mensen sensibiliseerde rond coronamaatregelen. Piep 2.0 zorgde in 2020 voor een succesvol optreden tijdens de braderie in Wevelgem.

Het lichaam werd een kopie van een machine voor plasmadonatie, met een ingebouwd scherm om educatieve filmpjes mee af te spelen

Daarna verdween de robot compleet van het toneel. “Ik besliste om hem compleet te verbouwen”, legt Nicola verder uit. “Alleen het onderstel – van een elektronische rolwagen – bleef behouden. Het lichaam werd een kopie van een machine voor plasmadonatie, met een ingebouwd scherm om educatieve filmpjes mee af te spelen, armpjes, een nieuwe kop en een handige afstandsbediening. Hij is nog niet helemaal af, maar tegen het einde van de week zal hij in Gent zijn werk gaan doen: mensen sensibiliseren om bloed- en/of plasmadonor te worden.”

Donoren gezocht

Nicola wil er de aanwezigen op het festival vermaken en ondertussen zoveel mogelijk potentiële donoren over de streep trekken. “Piep en ik trekken resoluut de kaart van het Rode Kruis, dat dit jaar 17.000 nieuwe donoren wil aantrekken.”

Rode Kruisafdelingen die Piep ook eens even op bezoek willen, kunnen hem tijdens het festival zeker boeken. (AV)