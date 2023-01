NewU moet Brugse stadsmedewerkers een gezondheidsboost geven

Met de app NewU, nu maandag voorgesteld, wil Stad Brugge al zijn medewerkers een laagdrempelige, maar wel digitale gezondheidsboost geven. Thema’s die aan bod komen zijn o.a. slaap, voeding, beweging, mentaal welzijn en roken.

“Als Stad kiezen we er heel bewust voor om te investeren in onze mensen. We willen onze stadsmedewerkers dan ook houvast en ondersteuning aanbieden om hun goede voornemens aan te pakken en om hun gezondheid te bevorderen. Met NewU leveren we inspiratie aan onze medewerkers en helpen we hen een individueel aangepast programma uit te werken”, zegt schepen van Personeel en Organisatie Pieter Marechal.

Uitdagingen, workouts en gezonde recepten

De applicatie omvat uitdagingen, workouts en gezonde recepten, en laat daarnaast toe om gezonde gewoontes in te bouwen in de dagelijkse routine. Op een tijdslijn kunnen ook foto’s gepost worden van de volbrachte uitdagingen, en andere collega’s kunnen daarop reageren, wat voor meer verbondenheid zorgt.

“Meer bewegen op de werkvloer zorgt voor meer productiviteit, werkplezier en een hechte teamspirit. We investeerden vanuit de Sportdienst dan ook graag mee in deze app met een bedrag van 8.750 euro”, zegt schepen van Sport Franky Demon.

Promotour

Om medewerkers te motiveren en te helpen bij de installatie van de app werd er vandaag met een promotour gestart. “Een week lang bezoeken we verschillende stadsdiensten verspreid over heel wat locaties. We nemen ook een gezond tussendoortje mee, kwestie van letterlijk de tanden in de goede voornemens te zetten”, geeft schepen Marechal nog mee. (CGRA)