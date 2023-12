Nergens meer mensen besmet met corona dan in West-Vlaanderen

De kans is groot dat er de komende weken heel wat mensen zitten te snotteren aan de feesttafel, want het aantal coronabesmettingen is sinds begin deze maand weer flink aan het stijgen. Momenteel noteren we in onze provincie gemiddeld 52 coronabesmettingen per dag, het hoogste aantal sinds april en tevens het hoogste cijfer in heel Vlaanderen.

Volgens gezondheidsinstituut Sciensano circuleren er opnieuw zeer veel coronavirusdeeltjes in het afvalwater. Dat werd duidelijk na een meting bij 41 waterzuiveringsinstallaties in ons land. Bij negen daarvan wordt er zelfs gesproken over een sterk toenemende trend. De concentratie van covid-19 in ons afvalwater zou nog nooit eerder – behalve in maart en april 2023 – groter geweest zijn, ook niet tijdens de acute coronajaren. De observatie wordt gesteund door de besmettingscijfers, die Sciensano op provinciaal niveau nog steeds wekelijks actualiseert. (lees verder onder de grafiek)

Bij de laatste update op 11 december werden er 94 coronabesmettingen in onze provincie vastgesteld. Het is exact acht maanden geleden dat die grens van 90 besmettingen per dag nog eens overschreden werd. Voor december in het algemeen gaat het gemiddeld om 52 besmettingen per dag, in alle andere Vlaamse provincies ligt dat cijfer lager. Aangezien er nog maar weinig mensen zich bij de huisdokter laten testen op corona wanneer ze ziek zijn, is dit ongetwijfeld een onderschatting en ligt de werkelijke besmettingsgraad nog een stuk hoger. (lees verder onder de grafiek)

Aan de vooravond van de feestdagen is er dus een nieuwe coronagolf op gang gekomen, maar toch wordt er nog niet meteen aan de alarmbel getrokken. “Er komen voorlopig geen extra maatregelen om het aantal coronabesmettingen te beperken”, meldde het Departement Zorg eerder deze week. Sinds eind november is code geel van kracht voor infecties aan de luchtwegen, pas vanaf code oranje zouden er mogelijk extra maatregelen kunnen getroffen worden. Maar aangezien de druk op de zorginstellingen voorlopig nog onder controle blijft, is dat nog niet meteen aan de orde.

And there we go again.... very high concentrations of #SARSCoV2 in #wastewater of Leuven. pic.twitter.com/vHEa6og3kF — Elke Wollants (@ELwollants) December 13, 2023