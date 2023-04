Negende AED-toestel is een feit

Het stadsbestuur heeft een negende AED-toestel geïnstalleerd, deze keer aan het Dorpshuis in Roksem. “Na de afbraak van ‘t Centrum en de nieuwbouw van de school en het Dorpshuis was het dringend tijd om opnieuw een AED-toestel ter plaatse te voorzien”, zeggen burgemeester Anthony Dumarey en schepenen Romina Vanhooren en Gino Dumon. “De overlevingskansen na een hartstilstand stijgen aanzienlijk wanneer een omstaander het slachtoffer binnen de eerste minuten kan reanimeren. Met dit toestel telt de stad nu negen stuks. De andere staan aan supermarkt Spegelaere, aan sporthal Ter Beke, aan het lokaal dienstencentrum Biezenbilk, op het Essenthoplein in Ettelgem, op het terrein van KVK Ettelgem, aan de kerk van Westkerke, aan de kerk van Roksem en aan de Zandvoordebrug aan tankstation De Bolle. Een toestel kost tussen de 1.000 en 1.500 euro. Er is al enkele keren een leven mee gered.” (foto LIN)