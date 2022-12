Negatief rapport van zorginspectie: dementerende bejaarden worden gefixeerd in Senior Hotel Flandria in Assebroek

De Vlaamse Zorginspectie heeft meerdere tekorten vastgesteld in Senior Hotel Flandria in Assebroek. In de assistentiewoningen worden enkele dementerende bewoners gefixeerd. Er wordt onderzocht of sommige bejaarden niet moeten overgebracht worden naar een woonzorgcentrum. Dat bevestigt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Senior Hotel Flandria in de Baron Ruzettelaan in Assebroek maakt deel uit van de zorgroep Armonea. Deze private instelling telt 105 service flats, waar bejaarden zelfstandig kunnen wonen maar van faciliteiten kunnen genieten. In die assistentiewoningen verblijven evenwel ook dementerende bejaarden.

Gefixeerd

De Vlaamse Zorginspectie stelde vast dat die bewoners, die veel hulp nodig hebben, eerder in een woonzorgcentrum thuishoren. In het rapport staat dat er onvoldoende zekerheid is dat zij die hulp ook krijgen. Bovendien zouden enkele senioren om veiligheidsredenen gefixeerd zijn, zonder overleg met de familie.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid plaatste Senior hotel Flandria onder verhoogd toezicht, de Vlaamse Zorginspectie nam enkele bewarende maatregelen. Woordvoerder Joris Moonens legt uit: “Uit het inspectierapport blijkt dat er risico’s zijn voor de bewoners. Er is aan een arts gevraagd om na te gaan hoe de gezondheidstoestand van die mensen is en of ze de zorgen krijgen die ze nodig is.”

Geen verwaarlozing

“De arts is inmiddels langs geweest, we wachten op zijn verslag. Op basis daarvan zal er geoordeeld worden of er bejaarden naar een woonzorgcentrum moeten verhuizen. Inmiddels zijn bewarende maatregelen opgelegd: Senior Hotel Flandria moet instaan voor nachtpermanentie, op elk moment moet er een verpleegkundige oproepbaar zijn. De directie moet garanderen dat de bewoners ten allen tijde noodproepen kunnen doen en om assistentie vragen.

“Er is gelukkig geen acuut zorgprobleem, er is geen verwaarlozing vastgesteld. Maar het hoort niet dat zwaar zorgenbehoevende patiënten in een serviceflat verblijven en gefixeerd worden, zodat ze niet uit bed kunnen. Voor elk van de 105 bewoners al nu apart geëvalueerd worden of die wel in een assistentiewoning horen te zijn of eerder in een woonzorgcentrum thuis horen, waar ze alle nodige zorgen krijgen.”

Vier bewoners

Barbara Hartert, woordvoerder van de zorggroep Armonea, waartoe Senior Hotel Flandria behoort, bevestigt het verslag van de zorginspectie, maar benadrukt dat er absoluut geen sprake is van verwaarlozing: “Er zijn een aantal infrastructurele zaken die we zullen verbeteren. Wat de fixaties betreft, gaat het om amper vier bewoners die wat meer zorg nodig hebben.”

“In overleg met onze eigen arts en de familie dragen die mensen overdag een ceintuur, zodat ze niet uit hun rolstoel vallen. ‘s Nachts worden de bedstijlen verhoogd, zodat ze niet uit bed rollen. Maar elke kamer beschikt over een zorgknop, zodat de bewoners 24 uren op 24 om hulp kunnen vragen.”

Instemming familie

“De families van de vier bewoners hebben schriftelijk ingestemd met die riem rond hun rolstoel. We doen dat niet op eigen houtje! We zullen die maatregel nu laten officialiseren.”

“Op een totaal van 105 serviceflats zijn er vier bewoners die meer zorgen vereisen. Horen ze eerder thuis in een woonzorgcentrum? Ook dat dient met de arts en de familie besproken te worden. Niet iedereen is zo happig om zijn hoogbejaarde vader of moeder in een woonzorgcentrum te plaatsen.”

“Velen verkiezen een asistentiewoning. Wij zijn niet diegenen die hierover dienen te beslissen. We gaan hierover verder in gesprek met de Vlaamse Zorginspectie, het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, de bewoners en hun families”, aldus Barbara Harters.