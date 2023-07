Nederlander die 100.000 km wil stappen, houdt even halt in Brugge: “Ik ruim onderweg zwerfvuil en plant bomen”

Woensdagavond heeft de Brugse burgemeester Dirk De fauw de Nederlander Mark Verdonschot op het stadhuis ontvangen. Die wandelt door Europa, raapt onderweg zwerfvuil op en plant bomen. Hij wil 100.000 km afleggen en onderweg het belang van mentale gezondheid onder de aandacht brengen.

“Ik ben afkomstig uit Noord Holland en heb zestien jaar als sociaal werker in de zorg gewerkt. Maar in 2019 heb ik al mijn bezittingen verkocht en ben ik met mijn toenmalige vriendin op wereldreis vertrokken”, vertelt wandelaar Mark Verdonschot (40).

Depressies

“Het idee was om als nomaden vrij te leven. Ik heb in mijn leven veel zwarte momenten gekend, tijden van depressies. Ik leefde met veel stress en op slechte voeding. Mijn leven zat vol emotionele problemen en verslavingen. Door het wandelen ben ik eruit geraakt. Nu wandel ik om het bewustzijn voor mentale gezondheid te verspreiden, maar ook om zwerfvuil te rapen en bomen te planten.”

(lees verder onder de foto)

Mark Verdonschot stapt 100.000 km en plant bomen.

“Tijdens corona zaten mijn vriendin en ik vast in Nieuw-Zeeland, er kwamen spanningen in onze relatie. We gingen uit elkaar, ik wou verder wandelend door het leven gaan. Wandelen heeft een helend effect voor mijn mentale gezondheid. In Nieuw-Zeeland heb ik een route van noord naar zuid afgestapt. Toen rijpte bij mij het idee om van wandelen mijn levensdoel te maken en ook anderen inspiratie te geven.”

Pelgrim

“Sedert oktober 2020 ben ik onderweg. Vanuit Nieuw-Zeeland ben ik naar Frankrijk getrokken en dan verder naar Spanje, richting Santiago de Compostella. Daarna naar Duitsland, Luxemburg en België. Mijn doel is om 100.000 km te stappen, inmiddels heb ik al 8.000 km afgelegd, aan een tempo van gemiddeld 20 km per dag.”

“Ik wandel als een pelgrim door het leven. Uiteraard zijn er al veel moeilijke momenten geweest, waarbij ik dacht aan opgeven. Ik moest mezelf heruitvinden, uit mijn comfort zone treden. Pijnlijke voeten en blaren zijn het minste van mijn zorgen.”

Bomen planten

“Ik draag een tentje in mijn rugzak en slaap bij mensen in de tuin. Daarvoor bel ik bij de mensen aan en vraag ik rechtuit of ik mijn tentje voor een nacht in hun tuin mag opzetten. Dat lukt wonderwel. Intussen is al mijn spaargeld opgesoupeerd. Om te kunnen eten en om bomen te kunnen planten, reken ik op donaties.”

Mark Verdonschot: “Wandelen is goed voor je mentale gezondheid.”

“Ik stap ook voor het goede doel en heb een crowdfunding-project opgezet: ik ruim het zwerfvuil op dat ik onderweg aantref en wil 100.000 bomen planten. Tot nu toe heb ik er al 115 geplant. Ik doe dat sinds kort in samenwerking met goforest.be. Zo draag ik mijn steentje bij voor het klimaat en de natuur.”

Burgemeester

Mark is nu op bezoek in Brugge. “Dirk De fauw is de allereerste burgemeester die mij ontvangt. Mijn vader had hem een e-mailtje gestuurd om te melden dat ik op weg was naar Brugge. Hopelijk zorgt die ontmoeting voor wat extra publiciteit voor mijn actie. Ik vind het heel belangrijk dat mentale gezondheid onder de aandacht wordt gebracht. Daarbij gebruik ik mezelf als voorbeeld. Ik hoop dat ik op die manier onderweg wat mensen kan inspireren om te proberen uit hun depressies en verslavingen te geraken.”

“Ik moet nog vele jaren verder wandelen. Nu is het warm, maar de koude wintermaanden houden mij niet tegen. Ik hou enkel korte pauzes als het weer of de omstandigheden te extreem zijn”, aldus Mark Verdonschot.