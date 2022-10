Natuurpunt De Torenvalk en de patiënten van Kliniek Sint-Jozef Pittem ontdekken de natuur op het domein

Natuurpunt De Torenvalk startte begin 2022 met een Leaderproject: Natuur voor de zorg, zorg voor de natuur. Vanaf het hele begin was Kliniek Sint-Jozef enthousiast om mee te werken! Maar het was even zoeken hoe het project het best werd aangepakt.

Van alle deelnemers aan het project heeft de Kliniek de meest natuurrijke tuin met een beheerplan, bos, boomgaard, vijver, biodiverse gazons, uilen en vleermuizen, insectenhotels, … allemaal al aanwezig! Het werd snel duidelijk dat er niet meer natuur moest gecreëerd worden maar dat al deze natuur moest ontdekt worden samen met de patiënten.

Zo werden een aantal wandelingen op het domein uitgestippeld, elk met een thema, om de natuur op het domein te ontdekken op een specifieke manier.

“We zijn begonnen met een symbolische wandeling”, vertelt Eva van Natuurpunt De Torenvalk. “Natuur en welzijn zijn al eeuwen met elkaar gelinkt, onze voorouders keken naar de natuur voor wijsheid en advies. Bomen werden vroeger vaak gebruikt als symbool voor eigenschappen zoals kracht – mannelijk en vrouwelijk- , (zelf)aanvaarding maar ook eerlijkheid en rechtvaardigheid. We wandelden door het domein en leerden de bomen en hun symbolische betekenis kennen. De bedoeling was om mensen met nieuwe ogen door het domein te laten wandelen en misschien wat steun te voelen bij deze oude kanjers van bomen die op het domein staan. “

© (Foto GF)

De volgende wandeling was heel wat praktischer, met een flora, ObsIdentify, loepenpotjes, spoorzoeker, waterindex, … in de hand gingen we op zoek naar het leven op het domein. Leven dat minder opvalt of leven dat zich probeert te verstoppen. We leerden dat groen gras uit meer bestaat dan enkel gras, leerden over de vogels zoeken en sporen van zoogdieren, pluisden braakballen van uilen uit en ontdekten hun prooien, we gingen op zoek naar de kleinste larfjes in het water. Het hele domein barst van leven. Maar soms heb je een loepje nodig om dat leven te zien!

We plannen ook nog een paddenstoelenwandeling. Paddenstoelen zijn voor een groot deel van het jaar onzichtbaar, maar vormen een geweldig web knal onder onze voeten. Ze gaan ingewikkelde relaties aan met planten en bomen en zorgen voor communicatie tussen beiden. Daarnaast spelen ze een belangrijke rol in de cirkel van het leven en verteren ze dode organische resten zodat er weer voedingstoffen vrij komen voor de planten.

“Bewegen in de natuur doen wij heel vaak met onze mensen in Kliniek Sint-Jozef. Het is leuk om eens met een groene bril door het domein te stappen en de focus op natuur te leggen en te zien welke lessen we hieruit kunnen leren!”, vertelt Karen, bewegingstherapeute. “Onze mensen lijken er alvast met volle teugen van te genieten!”