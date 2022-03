Nadia Vanden Bussche opent Baby Spa en ‘Pret-echo’: Trakteer je kindje op een halfuurtje wellness

Nadia Vanden Bussche opent op zaterdag 5 maart in Roksem ‘Baby Spa’, waar je baby hydrotherapie en massage krijgt. “Dat verbetert heel wat functies in dat lichaampje.” Je kunt er tijdens je zwangerschap ook terecht voor een ‘pret-echo’.

Nadia Vanden Bussche (42) is apotheekassistent van opleiding. Ze werkte zeventien jaar als vertegenwoordiger van medische materialen. “Door omstandigheden, onder meer de overname van het bedrijf, ben ik naar iets anders op zoek gegaan. Belangrijk daarbij was dat ik zelfstandig wilde worden.”

Sedert een tweetal jaar woont Nadia met haar man Pieter Lambert en hun tweeling Ella en Esmée in de Haspeslaghstraat 18 in Roksem. “We woonden voordien in de Zandvoordsestraat en wilden meer ruimte, meer groen rond ons. Dit huis bood meteen ook de mogelijkheid om een zelfstandige activiteit uit te voeren.”

“Toen onze meisjes geboren waren, ben ik met hen naar een babymassage en babyspa geweest. Dat trok me erg aan. Ik heb dan in Limburg een opleiding gevolgd voor de massage, met daarin ook levensreddende handelingen.”

Ik ben met onze tweeling destijds naar zo’n therapie geweest

“Een sessie in het badje, met massage achteraf, duurt ongeveer 25 minuten. De hydrotherapie kan al vanaf twee weken. Belangrijk is dat de baby vooraf goed gedronken en geslapen heeft. Dan kan het kindje volop genieten. De hydrotherapie en de massage zorgen voor beter functioneren. De spieren worden geactiveerd, het helpt tegen krampen, reflux, lucht in de darmpjes en slecht slapen, en bevordert de stoelgang.”

In kleur

Bij Nadia kan je ook al vanaf vijftien weken zwangerschap terecht voor een ‘pret-echo’. “Met mijn toestel draait het vooral om leuke ervaringen, in tegenstelling tot de echo bij de gynaecoloog die uiteraard over medische vaststellingen en geslachtsbepaling gaat. Pretecho gebeurt in 3D en 4D. Bij 3D zijn de beelden in kleur, 4D zorgt voor filmpjes in kleur. Na elke sessie krijgen de toekomstige ouders enkele foto’s mee en wordt alles digitaal doorgestuurd. Een pret-echo nemen duurt een half uur en kan tot ongeveer 36 weken zwangerschap.”

“Nog dit: ik werk altijd heel privé, maar een bubbeldate met bijvoorbeeld twee zussen of twee vriendinnen kan ook.”

Voor de opening van haar Baby Spa en Pretecho biedt Nadia een korting van 10 procent aan wie voor 5 maart boekt.

www.echobabyspa.be, nadia@echobabyspa.be, 0478 75 93 33.