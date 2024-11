Na motorongeval in 2014 zag het leven van Marijke Ameye (51) er plots helemaal anders uit; nu start ze met de Planttrekkrie

Marijke Ameye (51) is al 30 jaar vegetariër en wil de kennis over plantaardig koken nu ook delen in workshops die ze volgend jaar zal geven. “Ik wil gewoon aantonen dat je op die manier ook heel lekker kan koken en vooral ook gezonder kan gaan leven.”

Marijke Ameye is ondertussen de 50 voorbij, maar velen zullen haar nog kennen van de jeugddienst in Izegem waar ze jarenlang een van de trekkers was. “Toen Geerwin Vandekerckhove naar De Leest vertrok, werd ik er diensthoofd. Maar op de duur begin je ook wat ouder te worden en overweeg je een carrièreswitch. Ik ging een koksopleiding volgen en startte met een eigen bedrijfje Veggieboem, waar ik ook al kookworkshops gaf.”

Maar daar kwam plots een einde aan bij een motorongeval?

“Dat maakte een einde aan mijn droom. Ik verloor de controle over het stuur van mijn motor in een bocht, een momentje van onachtzaamheid, en ik belandde in een diepe gracht. Het is te veel om op te sommen wat er allemaal gebroken was, maar mijn arm was er het slechtst aan toe. Er is een operatie aan te pas gekomen om mijn zenuwen te herstellen. Ik kan nu wel mijn arm bewegen, maar mijn pols en vingers lukken niet meer. Maar mijn leven zag er plots helemaal anders uit. Er volgde eerst een lange revalidatie, maar mijn vroegere job opnemen lukt niet meer. Ik moest ook opnieuw rij-examen doen, moest leren typen met één hand… Ik ben uiteindelijk aan de slag kunnen gaan in een administratieve functie op de Stadsboerderij in Kortrijk. De laatste zes jaar was ik aan de slag in De Lochting. Samen met een collega heb ik daar de verwerkingskeuken opgericht. Groenten die wat moeilijker verkoopbaar waren, wegens te groot, te klein of te krom, verwerkten wij onder meer in dagschotels. Maar het bleef kriebelen, dus heb ik recent de Planttrekkerie opgericht.”

En daar richt je je op de vegetarische keuken. Je bent zelf al drie decennia vegetariër. In die tijd was je allicht een pionier?

“Toen was dat inderdaad minder evident. Het startte bij wijze van een experimentje. Ik wou even testen of ik gezond kon leven zonder dat daar dieren voor hoefden te sterven. En sinds die dag hou ik dat ook vol. Ik ben veel beginnen lezen, toen nog in boeken, want het internet was nog niet wat het nu is. Ik kook graag en kon daar mijn ei in kwijt. Ook mijn kinderen zijn vegetarisch opgevoed, zij hebben nooit iets anders geweten. En ik ben dus altijd bezig gebleven met koken en besef steeds meer het belang er van. Het wordt ons niet gemakkelijk gemaakt door de voedingsindustrie om gezonde producten te blijven vinden…”

Met de Planttrekkerie richt je je vooral op workshops.

“Ik wil op die manier mijn passie doorgeven. We gaan rond verschillende thema’s werken. Dat gaat over het gebruik van suiker en alternatieven, granen en peulvruchten… We leren ook seizoensgebonden koken met lokale en vaak vergeten of minder gekende groenten, ik leer hoe je etiketten moet lezen… Alles staat op die etiketten, maar je moet het kunnen ontcijferen.”

“De mensen kunnen een thema uitkiezen, we werken een thema per maand uit gedurende twee workshops. Maar je kunt ook het volledige traject volgen en dat jaartraject heb ik ‘Reboot your food’ gedoopt. Bij de workshops komt altijd een deeltje theorie kijken, maar dat zetten we meteen om in de praktijk. We koken samen en eten het samen op. En wie te veel heeft, kan het mee naar huis nemen om de gezinsleden eens te laten proeven.”

Je start alvast met een infoavond op vrijdag 13 december in ’t SOK in Kachtem.

“Daarvoor is al behoorlijk wat interesse, maar er is nog plaats. Inschrijven is overigens gratis, maar ik vraag wel dat de mensen zich op voorhand aanmelden. Ik heb wat proevertjes voorzien, dus moet ik het aantal aanwezigen kunnen inschatten. De locatie van de lessen zal tegen dan bekend zijn, ik ben nog bezig met enkele opties. Er zullen ook telkens twee sessies van de workshop zijn, op woensdag van 18 tot 22 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. De mensen die zich al inschreven, zijn enthousiast en het zijn ook niet allemaal vrienden of kennissen van mij. Heel positief vind ik dat, ook enkele heren schreven zich al in, al zijn de dames in de meerderheid.”

Je schoolt je ondertussen ook nog bij tot holistisch voedingscoach. Wat houdt dat precies in?

“Dat draait om de oosterse, energetische benadering van voeding. In de lente hebben we andere energie nodig dan in de winter. Voeding heeft een grote invloed op je organen. We gaan niet de zweverige toer op. Met voeding kun je niet alles oplossen, maar je kunt je lichaam wel op de goede weg zetten. Ik ben nu zelf 51 jaar, ik hoor in mijn vriendenkring dat heel wat mensen met wat kwaaltjes beginnen te sukkelen, wat moeten vermageren, meer op hun voeding moeten letten… Wel, daarbij wil ik met de Planttrekkerie helpen.”

Is een vegetarisch kookboek een volgende stap?

(lacht) “Daarvoor kook ik misschien zelf te intuïtief. Ik schrijf zelden recepten op. Voor mijn kookworkshops doe ik dat uiteraard wel. Maar voor mijn gezin kook ik vaak met wat in onze frigo steekt. Wekelijks koop ik groenten en fruit bij ’t Oostgoed in Ardooie. Vroeger ging ik die zelf halen, tot ik ontdekte dat ze een afhaalpunt hebben in de Wereldwinkel hier aan de overkant van de straat.”

Nog toekomstplannen?

“Waar ik woon in de Sint-Tillostraat was vroeger een elektrowinkel gevestigd. Ik woon op de eerste verdieping, beneden is er eigenlijk ruimte om een eigen atelier te installeren. Dan zou ik de mensen bij mij thuis kunnen ontvangen. Maar dat is voorlopig nog toekomstmuziek.”

De Planttrekkerie start met workshops vanaf 4 januari 2025. Wie wil kennismaken, kan terecht op een infoavond op vrijdag 13 december om 19.30 uur in ’t SOK in Kachtem, die avond is gratis, maar inschrijven is wel gewenst via 0478 51 13 89 of planttrekkerie@outlook.com.