Na diagnose zus loopt Gert-Jan Marathon des Sables voor Think Pink:“In één maand 4.000 euro ingezameld”

Gert-Jan Timmerman neemt volgende maand deel aan de Marathon des Sables in Marokko, de zwaarste uitdaging uit zijn sportieve carrière. Tegelijk loopt Gert-Jan de marathon om zijn zus Lobke te steunen. Zij kreeg in november een hard verdict: borstkanker. De opbrengst van de inzamelactie gaat daarom integraal naar Think Pink.

De trailrunner staat voor de zwaarste trainingsweken voor de befaamde Marathon des Sables die op 27 maart van start gaat, 250 kilometer, verdeeld over zes etappes. “Het wordt inderdaad nu echt menens”, vertelt Gert-Jan. “Zo staan er vanaf nu hittetrainingen op het programma. De spanning begint echt op te lopen, maar ik heb hier heel lang naar uit gekeken. Dit lijkt me ongelofelijk fantastisch. Vanaf nu komt de dosis gezonde spanning toch wel de kop opsteken. Alles zal nu tot in de puntjes voorbereidt worden.” Deze wedstrijd bracht voor Gert-Jan plots een extra motivatie met zich mee. “In november werd mijn zus plots geconfronteerd met borstkanker, in een beginnend stadium. Ik kan je zeggen, dit nieuws komt binnen als een bom. Met in het achterhoofd ons mama die met dezelfde kanker te maken kreeg op haar zesendertigste, exact dezelfde leeftijd als mijn zus Lobke. Ook oma kreeg er op die leeftijd mee te maken. Dit laat je wereld even stil staan hoor.”

“Echt hart- verwarmend om te zien hoeveel respons er al gekomen is”

Het begon deze zomer toen Lobke pijn begon te voelen. “Uiteraard wilde ze niets aan het toeval overlaten en dit laten onderzoeken. Bij radiologie leverden ze puik werk. We namen ook het zekere voor het onzekere door ook een punctie te doen. Daar werd een kankercel ontdekt. We waren heel bij dat dit een vroeg stadium aan het licht kwam. Daarom is het zo belangrijk om preventie te doen. Wees alsjeblieft alert zou ik zeggen. Dit kan zo belangrijk zijn.”

Inzamelactie

Gert-Jan Timmerman als winnaar van de 83 kilometer lange trailrun in ‘S Gravensvoeren. © Picasa

Na de diagnose wilde Gert-Jan onmiddellijk iets op poten zetten. Het werd een inzamelactie voor voor Think Pink, een organisatie tegen borstkanker. “En eerst ook voor mijn zus, om de behandelingen, waar ze net als wij tegenop zag, te bekostigen”, legt de Kortrijkse marathonloper uit. “Op 16 december lanceerden we dan ook ons project, de ‘Marathon Think Pink’.”

Gelukkig kwam er niet lang nadien goed nieuws uit de bus. “We kregen te horen dat het gezwel niet agressief was. Daarom besloten we dat de opbrengst integraal naar de organisatie Kom op tegen Kanker zou gaan. Het is echt hartverwarmend hoeveel respons hierop al gekomen is. Maar ook blijft het confronterend om te zien hoeveel mensen hiermee te maken krijgen. Ontzettend veel vrienden kennen wel iemand.”

Flessen Picon

“In een maand tijd werd wel 2000 euro ingezameld”, glundert Gert-Jan. “Dit weekt toch iets los bij de mensen. Vrienden verkochten onder de noemer ‘Drink Pink’ maar liefst 250 flessen picon. Afgelopen zaterdag werd dit aantal nog eens verdubbeld. Goed voor een opbrengst van om en bij 4.000 euro. Mijn vrienden aan de kust, waar ik nog voor de strandreddingsdienst heb gewerkt, maakten en verkochten t-shirts, met het staartje van een kameel in het strikje van het Think Pink logo. Onze ouders en zussen verkochten dan weer zandkoekjes. Ook onze Desselgemse hoofdsponsor Mounteqshop komt nog over de brug met een heel mooi bedrag.”

Moeder Naamse

Ook de studentenvereniging ‘Moeder Naamse’ schaart zich achter de actie. Bij het jaarlijkse ‘Bal van Moeder Naamse’, dat in 2022 op 19 maart doorgaat, worden drie goede doelen naar voor geschoven. En de actie van Gert-Jan is een van uitverkoren projecten. “De slogan van de actie is ‘verstand op nul, blik op oneindig’ ”, geeft Gert-Jan nog mee. “Dat is ook mijn moto in het leven. Het is echt hartverwarmend hoe enthousiast iedereen is. Mijn Heestertse trainer Frank Seynaeven die intens meeleeft richting mijn Marathon des Sables avontuur, steunt me enorm. Daar ben ik hem zeer dankbaar voor. En uiteraard ‘een dikke merci’ aan alle gulle gevers, dat wordt zeer gewaardeerd.” (EL)