‘Muscle Memories’ is jouw personal trainer@home

Je wilt graag beginnen sporten, maar je hebt geen tijd om naar de fitness te gaan? Zoek dan niet verder, want vanaf nu kun je terecht bij Chesney De Zaeyer, die met zijn nieuwe bedrijf Muscle Memories bij jou thuis training komt geven.

En dat op het uur van de dag dat voor jou het beste uitkomt. “Sport is altijd al mijn ding geweest. Nu ik mijn diploma fitnessinstructeur op zak heb en de nodige ervaring heb, ben ik gestart als zelfstandig personal trainer die bij mensen aan huis gaat, in een straal van ongeveer 20 à 25 km rond Diksmuide”, vertelt Chesney De Zaeyer (24) uit Diksmuide. “Mensen hebben vaak niet de tijd om zich te verplaatsen of hebben drempelvrees om de fitness binnen te stappen. Sommigen missen motivatie en dergelijke meer. Ik kan daar een antwoord op bieden door hen heel persoonlijk, bij hen thuis, te begeleiden.”

Voordelen

“Wat kun je hiermee bereiken? Het verbeteren van je conditie, een paar kilo’s minder (of net meer), een gezonder en strakker lichaam, minder stress, een betere nachtrust, het voorkomen en/of aanpakken van lichamelijke klachten, meer zelfvertrouwen en een verhoogde motivatie om te sporten. Daarnaast geef ik ook advies mee over een gezonde levensstijl en voeding.” Chesney werkt enkel op afspraak en het intakegesprek, waarin bepaald wordt wat de klant wenst en waarbij het gepersonaliseerde trainingsplan wordt opgesteld, is gratis. “Men kan kiezen uit verschillende formules: een enkele beurt, een tienbeurtenkaart, of een twaalfbeurtenkaart. Bij de tienbeurtenkaart krijgt men ook een evaluatie mee, zodat men het verschil tussen begin en einde kan zien. Ook bij een twaalfbeurtenkaart wordt men geëvalueerd, en dit drie keer. Dergelijke evaluaties geven een boost om verder te doen. Een afspraak maken kan via gsm 0478 50 65 93, via de website www.muslememoeries.be, via mail naar info@muislememories.be, maar ook via de Facebookpagina en Instagramaccount van Muscle Memories. (ACK)