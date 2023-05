MS-patiënte Daphné uit Moorslede organiseert wandeling ten voordele van de MS-Liga

Anderhalf jaar geleden werd bij lerares Daphné VangheluweMS vastgesteld. Daphné is sneller vermoeid en haar evenwicht is een pak verminderd. Bij een opstoot van de ziekte is zelfs praten moeilijk. “Sinds de diagnose sta ik anders in het leven”, zegt ze.Nu organiseert zesamen met haar man Antony een wandeling ten voordele van de MS-Liga.

2021 was een jaar vol emotie voor Daphné Vangheluwe (40). Samen met haar man Antony Van Waeleghem ging zehelpen in het door overstromingen getroffen gebied in Wallonië. Enkele maanden later vestigde het koppel zich langs de Kerkhofstraat in Moorslede. “Er was geen vuiltje aan de lucht”, vertelt Daphné, “tot het moment dat ik plots mijn linkerhand niet meer kon gebruiken. Mijn dokter dacht dat er een zenuw geblokkeerd zat, mijn kinesist sloot zelfs een trombose niet uit.”Na een week onderzoeken viel het verdict: MS. “Mijn wereld stortte in”, zegt ze. “Ik kende twee mensen die de ziekte hebben en zij zaten beiden in een rolstoel. Ik had wel duizend vragen en een heel beangstigd beeld van de ziekte.”

Moeilijk stappen en praten

Anderhalf jaar later ontdekt Daphné nog elke dag de impact van de ziekte en de symptomen die ermee gepaard gaan. “Mijn evenwicht is erg verminderd en ik ben vaker en sneller vermoeid dan vroeger”, vertelt ze. “Bij een opstoot gaat wandelen erg moeilijk en is zelf praten heel erg lastig.”Bij zo’n zware opstoot moet Daphné een vijftal dagen naar het ziekenhuis waar ze cortisone krijgt. “Om de zes maanden lig ik ook aan een baxter in het ziekenhuis. Die medicatie slaat gelukkig goed aan.” MS is niet dodelijk, maar je draagt de ziekte wel je leven lang met je mee. Dat beseft Daphné maar al te goed. Ze is lerares in Komen en weet niet of ze dat zal kunnen blijven doen. “Ik hou er rekening mee dat ik misschien mijn carrière als leerkracht niet zal kunnen uitdoen”, zegt ze. “De kans is groot dat ik ooit in een rolstoel beland. Nee, als ik tachtig ben zal ik niet meer op tafel kunnen dansen.”

Niets uitstellen

Sinds de diagnose staat Daphné naar eigen zeggen anders in het leven. “Elke goede dag is mooi meegenomen”, zegt ze. “We plannen weinig, maar stellen ook niets uit. Ik sta nog steeds positief in het leven, voor negativiteit is hier geen plaats.” Ondertussen is Daphné begonnen met het schrijven van een boek over haar leven met MS. Daarnaast organiseert ze op zondag 9 juli samen met haar man in Moorslede een wandeling ten voordele van de MS-liga. “Bewegen is heel belangrijk voor MS-patiënten”, zegt ze. “Op die manier hou je je spieren soepel.”Aan de wandeling van 7 kilometer is ook fotozoektocht gekoppeld. Deelnemers betalen 5 euro. Starten kan tussen 8 en 14 uur van aan de brandweerkazerne. Die ligt vlakbij de woning van Daphné en Antony, die brandweerman is in Moorslede. “We zijn de brandweer erg dankbaar dat we het arsenaal als locatie mogen gebruiken”, zegt Daphné. De opbrengst van de wandeling gaat integraal naar de MS-Liga. Die steunt mensen met MS en doet ook onderzoek naar de ziekte.