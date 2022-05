MRI-scanner in LEGO moet patiëntjes van AZ Groeninge geruststellen

AZ Groeninge kreeg onlangs een mini MRI-scanner in Legoblokjes van The LEGO Foundation in Denemarken. Het gaat om een exclusief model waar wereldwijd slechts 600 exemplaren van bestaan. Bij AZ Groeninge zijn ze dan ook blij en vereerd. “Zo leren de patiëntjes al spelend wat een MRI-scanner is en hoe een onderzoek verloopt.”

AZ Groeninge Kortrijk reageerde in februari op een internationale oproep van The LEGO Foundation in Denemarken. De groep wilde aan 600 klinieken wereldwijd een miniatuur MRI-scanner doneren. “Dit om de kleine kinderen te helpen hun angst te overwinnen als ze onder een scanner moeten. We willen hen daarbij helpen met deze miniversie. We willen ook nauw samenwerken met de klinieken en dit project opvolgen”, luidt het bij de Foundation.

“Ze mogen alles uitproberen en de poppetjes door alle kamers laten gaan”

Wie zich registreerde maakte kans op een model. Ook AZ Groeninge Kortrijk waagde een kans. “We vonden dat we deze kans echt niet mochten laten liggen”, aldus financieel directeur Tino Gabriel en communicatiemanager Stefaan Lammertyn.

Zij kregen een positief antwoord en het Kortrijkse ziekenhuis bezit nu de mini MRI. “We zijn naast UZ Leuven en UZ Aalst de enige drie die in België een van de 600 modelletjes kregen. Ook opmerkelijk is dat er wereldwijd 16.000 klinieken zijn”, zegt Stefaan.

Echte LEGO-fanaten

Céline Coucke, Stefaan Lammertyn Julie Dutoit, Tino Gabriel. © JVGK

Het nieuwe LEGO-model bestaat uit een kamer met de MRI-scanner zelf, een aparte ruimte waar het apparaat bediend wordt door technici, een omkleedhokje en een kleine wachtruimte.

“Allemaal gemaakt met LEGO-blokjes en poppetjes. Op die manier kunnen onze jongste patiënten op een speelse manier kennis maken met een MRI-scanner, de locaties zien en de manier hoe alles in zijn werk gaat bekijken”, zegt dokter Jonas Dewulf als diensthoofd Pediatrie.

“We zijn opgetogen dat we zulk modelletje hebben. Een echte MRI-scanner kan bij jonge kinderen nogal overweldigend overkomen als een kil iets. Met de poppetjes en de machine op maat zitten ze in hun denkwereld en wordt alles minder erg.”

“Ze mogen alles uitproberen en de poppetjes door alle kamers laten gaan. Zelfs de noodknop die ze meekrijgen als ze in de scanner gaan, is aanwezig in de maquette. Dat maakt hen al vertrouwd met de ‘grote’ locatie en biedt hen al een zekere geruststelling”, zeggen radiologe Julie Dutoit en dokter Céline Coucke.