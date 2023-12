Movember-actie in Sint-Andriesziekenhuis klokt af op 2.060 euro

De ‘Movember’-actie in het Tieltse Sint-Andriesziekenhuis, waarbij heel wat collega’s hun snor lieten staan om aandacht te vragen voor mannelijke gezondheidsproblemen, heeft alles samen een mooie 2.060 euro opgebracht voor het goede doel.

“Het begon met een beperkt aantal collega’s als een ludieke actie, maar doorheen november zagen we het enthousiasme groeien”, zegt arts Ludovic D’Hulst. “Al snel werd duidelijk dat ons vooropgestelde doel zeker ging worden bereikt. Intussen is de actie afgelopen en werd er ruim 2.000 euro ingezameld door de actieleden. Zowel de snor-actie als de move-actie brachten dit mooie bedrag bijeen, die integraal naar het onderzoek rond prostaat- en teelbalkanker gaat. We willen alle sympathisanten, deelnemers en sponsors van harte danken voor hun medewerking en bijdrage. Nu al staat vast dat november alvast de ‘Movember’-maand zal blijven binnen het Sint-Andriesziekenhuis.” (SV)