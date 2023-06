Morgane organiseert Yoga XXL in park Baron Casier tijdens Wereld Yoga Dag: “Ik mik op 100 deelnemers”

Morgane van Weyenbergh (37), uitbaatster van de yoga- en pilatesstudio FLOWW in de Molenstraat, wil op 21 juni de Wereld Yoga Dag gepast in de kijker zetten. ’s Avonds organiseert ze op het middenplein van Park Baron Casier Dance FLOWW XXL, met een gezellige picknick als afsluiter. “Yoga is een levensstroming.”

In september 2021 startte de 37-jarige Morgane met haar eigen studio in het centrum van Waregem. “Sinds 2010 ben ik lesgever in hoofdberoep”, vertelt ze. Onder meer in sport- en revalidatiecentrum SQUADT gaf ze yoga en pilates, daarvoor werkte ze in een dansschool. “Aan het conservatorium in Antwerpen heb ik een dansopleiding gevolgd, daar ontdekte ik pilates. De jaren nadien nam mijn interesse alleen maar toe.”

In de coronaperiode volgde ze acht weken lang online een intensieve instructeurscursus. “Ik volg zo’n vormingen uit interesse, ik wil me blijven verdiepen in de materie. Yoga kent oneindig veel stijlen en mogelijkheden, het is een levensstroming. In FLOWW combineer ik yoga, pilates en dans, die vormen samen een mooi geheel.”

Kracht en souplesse

Overdag geeft ze privésessies, ’s avonds staan er groepslessen op het programma. “Er is voor elk wat wils. Vinyasa yoga bijvoorbeeld is een combinatie van kracht en stabiliteit in combinatie met lenigheid en souplesse, waarbij de ademhaling een centrale rol speelt. Barre combineert dan weer ballet, pilates, yoga en cardio, voor een sterk en straks danslichaam.”

In FLOWW geven ook Hans Deprez, Petra De Roo, Vicky Goethals en Karlien De Feyter les. “We willen het aanbod blijven uitbreiden om op meer tijdstippen les te kunnen geven”, zegt Morgane. De sportieve mama van twee organiseert ook retreats in de Algarve in Portugal. “In die vijf dagen kan je even op de reset-knop drukken en aan jezelf werken.”

Met 100 in het park

Op woensdag 21 juni is het Wereld Yoga Dag, en dat kan Morgane niet zomaar voorbij laten gaan. “In het verleden hield ik al sessies in het park, en vorig jaar was er de Outdoor XL met 35 deelnemers. Dit jaar zie ik het nog grootser.” Van 19 tot 20.30 uur wil ze een sessie dance yoga geven aan minstens 100 deelnemers. “Iedereen mag een nummer doorsturen, op die mix zullen we samen dansen.”

“Dance FLOWW XXL is vooral een laagdrempelige manier om met yoga in contact te komen, maar ook een heel leuk event voor de ervaren leden. Ik wil mensen mobiliseren en een bewustzijn rond yoga creëren. Via toekomstige activiteiten zoals een aperitiefsessie of kerstshopping wil ik een gemeenschap vormen.”

Picknick

Deelnemers hoeven enkel hun eigen matje mee te brengen. Dance FLOWW kost 18 euro. Wie nadien wil genieten van een picknick met onder meer een poké bowl en kombucha, betaalt 35 euro.