Moeder en dochter leiden Time2yoga: “Orde en rust in het leven creëren”

Wil je een sterker lichaam, een rustiger hoofd of gewoon mindful sporten? Dan ben je in goede handen bij Regine Basyn. Samen met haar dochter Pauline Verzele leidt zij Time2yoga in de Waregemstraat in Deerlijk. “Een sterke geest in een gezond lichaam, wie wil dat nu niet”, klinkt het overtuigd.

Regine Basyn en haar man Tarcy Verzele runnen al bijna twee decennia divecenter Tarcy, een duikshop die tot ver buiten de gemeentelijke grenzen bekendheid en waardering geniet. Wat bij hen begon als een hobby, is hun passie geworden. Je kan bij hen terecht voor duikmateriaal en duikopleidingen, en met Haaifive hebben ze zelfs een eigen duikclub. “Zo’n 30 jaar geleden heb ik in De Wieke mijn eerste yogalessen gevolgd”, start Regine haar verhaal.

“Ik ben dat blijven doen. Ik ben al 20 jaar duikinstructeur. Yoga en duiken hebben veel met elkaar gemeen. Duiken is eigenlijk yoga onder water… Als trouw yogabeoefenaar vond ik enkele jaren geleden dat de tijd rijp was om de stap naar yogadocente te zetten om andere mensen te overtuigen hoe helend yoga werkt. Na het behalen van het diploma yoga-instructeur heb ik nog verschillende opleidingen gevolgd. Onder meer bij Joachim Meire, een opleiding die voldoet aan de hoogste internationale yogastandaards: yin, de specialiteit zwangerschapsyoga en gevorderde yogadocente voor kinderen.”

“De basis van ‘mijn’ yoga is Iyengar. Precisie en concentratie zijn sleutelwoorden binnen Iyengar yoga. Door je lichaam zo exact mogelijk in balans te brengen, ontwikkel je uiteindelijk ook de geest, zegt de grondlegger ervan. Iyengar yoga is geen reguliere workout of oefenmethode voor het lichaam. Uiteindelijk is het – zoals alle vormen van yoga – gericht op spiritualiteit.”

Geen therapeut

“Het was en is nog altijd mijn bedoeling om mijn ervaring als duikinstructeur, waar ademhaling en ontspanningstechnieken een cruciale rol spelen, door te geven onder de vorm van yoga. In 2022 behaalde ik ook mijn certificaten bewustzijnscoach en stress- en burn-outcoach. Wanneer iemand zich overweldigd voelt door de hoge eisen van de hedendaagse levenswijze, probeer ik te helpen met zelfmotivatie en het creëren van orde en rust in het leven.”

“Precisie en concentratie zijn sleutelwoorden binnen Iyengar yoga”

“Ik leer tevens technieken aan om de emotionele stress onder controle te krijgen. Ik ben een trainer, geen therapeut. Samen zoeken we een training waar we op elkaar afstemmen met haalbare doelen en aanleunend bij wat iedereen nodig heeft. Alles start daarbij vanuit een intake gesprek. Het moet uiteindelijk leiden tot bruikbare, zinvolle handvatten die je op weg helpen bij stress, burn-out of andere ongemakkelijkheden.”

Yoga is gezond

“Wat de voordelen van yoga zijn? Dat is heel uitgebreid, maar harmonie staat er centraal in. Het is zonder meer gezond. Je lichaam wordt soepeler en sterker. Je ademhaling verbetert. Tijdens yoga ben je namelijk constant met je ademhaling bezig, zowel voor, tijdens als na de fysieke yogahoudingen. Ook je lichaamshouding verbetert. In onze moderne tijden zitten wij veel en vaak voorovergebogen of ingezakt, zowel thuis als op het werk. Dat is niet goed voor onze wervelkolom en lichaamshouding. Met yoga werk je daaraan. Ik kan nog een tijdje doorgaan: beter slapen, de stress neemt af en je kunt beter ontspannen, de mentale kracht en flexibiliteit nemen toe, de concentratie en focus verbeteren…”

“Met Time2yoga houden we het bewust laagdrempelig. Instappen kan op verschillende tijdstippen. Het is ook niet noodzakelijk om lenig te zijn om aan yoga te doen. Mijn stijl is evenwicht tussen inspanning en ontspanning. Na een actieve workout gunnen we het lichaam rust en ontspanning. ‘Life is a balance of holding on and letting go’, zoveel is zeker. Alle sessies zijn te vinden op de website. We helpen iedereen graag en vrijblijvend op weg.”

“Mijn dochter Pauline neemt Pilates voor haar rekening. Het begon voor haar toen ze als aanvulling op haar intensieve danshobby een manier zocht om leniger en flexibeler te worden en tegelijkertijd aan kracht te winnen. Pilates bleek de ideale uitkomst. Behalve de vele fysieke voordelen die ze ondervond, merkte ze dat Pilates ook ontspannend werkte en haar hoofd kon leegmaken. Zij volgde een opleiding en geeft haar passie en enthousiasme voor Pilates nu zelf door. Pilates wordt soms wel eens het ballet van de fitness genoemd…”