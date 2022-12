Minister Crevits stapt mee langs nieuwe beweegroutes in Hooglede

Vlaamse steden en gemeenten ontwikkelden afgelopen jaar al meer dan 200 nieuwe beweegroutes in het kader van de beweegcampagne ‘10.000 stappen: elke stap telt’. Minister Crevits gaf op donderdag 24 november het startschot van zo’n nieuwe beweegroute in Hooglede. Het doel van deze vierjarige campagne is om mensen meer te laten bewegen en Vlaanderen dus beweegvriendelijker te maken.

“We weten allemaal hoe belangrijk bewegen is, maar slechts 64 procent van de volwassenen haalt het vooropgestelde doel van 2,5 uur matig tot hoog intensief bewegen per week. Om dat cijfer op te krikken startte de Vlaamse Regering vorig jaar met de beweegcampagne. Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, schaart zich achter de campagne. Zij kwam vorige week donderdag de aftrap geven in Hooglede, een van de Vlaamse gemeenten met een beweegroute”, vertelt het gemeentebestuur.

“Met deze campagne willen we mensen er van bewustmaken dat elke stap telt, en dat er liefst 10.000 stappen per dag gezet worden. Meer stappen is gezond, als functionele verplaatsing of doelbewust voor een gezondere levensstijl. Met de stappensignalisaties van vorig jaar, en nu de nieuwe beweegroutes, maken we onze buurten stap voor stap beweegvriendelijker en motiveren we de Vlamingen subtiel om meer te bewegen”, klinkt het.

Voor elk wat wils

‘Om zoveel mogelijk mensen te bereiken ontwikkelden we wandelroutes voor jonge mensen met kinderen maar evenzeer voor ouderen die minder mobiel zijn. Zo is er een standaard beweegroute met oefeningen, een beweegroute voor gezinnen met kinderen tussen 3 en 8 jaar, een voetgangerscirkel waar ook minder mobiele wandelaars hun beweegdoel kunnen bereiken en zelfs een gelukswandeling die mentaal welbevinden als uitgangspunt heeft. Door de nieuwe routestructuren vindt iedereen zeker een route die bij hem of haar past in de gemeente Hooglede.” (EVG)

Een overzicht van alle beweegroutes is te vinden op www.10000stappen.be.